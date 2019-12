Jan: ‘Tinnitus en een opgroeiend kind? Hoe ga ik dat combineren?’

Kersverse vader Jan (39) deelt zijn papa-perikelen met ons. Hij is vader van baby Daantje en wist vanaf de geboorte eigenlijk al gelijk: zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

De dochter van een vriend van mij volgt groepstherapie. Daar zit ook een man die vader wordt, en daar als een berg tegenop ziet. Niet omdat hij de ketens van het gezinsleven zo vreest, of omdat hij zichzelf totaal incapabel acht om een kind op te voeden. Nee, hij heeft tinnitus, oftewel een piep in zijn oor. En hij is als de dood dat zijn oren de geluiden van een opgroeiend kind niet aankunnen.

Het verhaal raakte me. Omdat ik de angst herkende.

Ik was een paar uur vader. De eerste nacht bleven we in het ziekenhuis. Onze dochter huilde drie uur aan een stuk. Hoewel totaal overrompeld en in de zevende hemel, voelde ik mijn stressniveau langzaam groeien. In de ochtend mochten we naar huis. De eerste nacht thuis deed ze er nog een schepje bovenop, vijf uur achtereen krijste ze moord en brand. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment de slaapkamer ben uitgerend en minutenlang met m’n vingers in mijn oren op de trap ben gaan zitten. Kut! Helemaal vergeten, baby’s huilen, en niet te zuinig ook. Van een roze wolk kwam ik pardoes in een zeer lokale donderbui terecht.

Ik heb dus tinnitus, al 15 jaar. Ik hoor meerdere geluiden, die anderen niet horen, zoals een pulserende piep in mijn rechteroor (type testbeeldgeluid), een centrifugerende wasmachine in mijn linkeroor, in beide oren het geluid van een vinger die over een wijnglas gaat en verder wat algemene ruis om de kakofonie van geluid tot een soepel geheel te smeden. Reden? Gehoorbeschadiging. Kapotte trilharen in mijn oren waardoor mijn brein fantoomgeluiden oppikt.

‘Ook ik heb de nodige hulp gehad om uit te vogelen hoe ik in godsnaam weer normaal kon deelnemen aan het leven’

Als bijeffect ben ik bovenmatig gevoelig voor geluid, dat heet hyperacusis. Iets waar meer tinnitus-collega’s (in Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen serieus last van gepiep) mee te kampen hebben. Het tolerantieniveau voor geluid ligt dan lager dan bij de gemiddelde mens en soms zo laag dat doodnormale geluiden pijn doen aan je oren (nee maar echt, fysiek pijn). Geluid is overal. En het rotte van deze aandoening is: hoe meer je je erop richt, des te groter wordt de last. Gevalletje vicieuze cirkel. Waaruit het lastig ontsnappen is. En op een gegeven moment kan het echt onbeheersbaar worden.

Ik heb zelf een tijd gekend dat ik nog nauwelijks de deur uitkwam. Hele logische geluiden kon ik niet meer verdragen, zoals een weg met auto’s in de bebouwde kom of piepjes bij de supermarktkassa. Ook in huis was het nergens veilig: douchewater dat klettert op de grond, sissend vlees in een pan, en een chipszak die kraakt. Voor alles was ik gevoelig. Niet gek dat je dan bijvoorbeeld in groepstherapie belandt. Ook ik heb de nodige hulp gehad om uit te vogelen hoe ik in godsnaam weer normaal kon deelnemen aan het leven.