Kiki #50: ‘Je moet eens ophouden met dat achterlijke jaloerse gedoe!’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Vrijdag

Het lijkt leuk om in een band te zingen, maar het is vaak afzien. Dit was weer zo’n flutavond. Het weinige publiek dat er was praatte keihard door ons heen en de beloofde maaltijd bestond uit zompige kipsaté met lauwe friet. Na het optreden wil ik zo snel mogelijk naar huis, maar de jongens laten zich vollopen aan de bar en doen een wedstrijd boeren. Wat zou het leuk zijn als Floor er nu was, zodat we er samen om konden lachen. Tada, wat een geweldig idee! Tegen Jasper zeg ik dat ik voor zijn soulband nog een goede achtergrondzangeres weet. ‘Mijn nichtje Floor is echt een groot talent.’

‘Heeft ze eerder in een band gezeten?’

‘Dat niet, maar maakt het uit?’

‘Ik heb niet zo’n zin in een project, maar als jij zegt dat ze goed is wil ik haar wel een kans geven. Laat haar volgende week naar de repetities komen, dan kan ze auditie doen. Vraag maar of ze Ain’t Nobody wil instuderen.’

‘Dat is een goeie!’ zeg ik enthousiast, terwijl ik denk: oh mijn god, wat een pittig nummer. Maar als Floor veel oefent, lukt het haar wel. Ik pak mijn telefoon en app haar het tijdstip van de auditie en de song die ze moet oefenen. Ze appt meteen terug: ‘Van dat liedje heb ik echt nog nooit gehoord.’ Daar schrik ik een beetje van, maar het komt vast goed.

Zaterdag

Zo gezellig dat Mia er een dagje is. We hebben gewinkeld, een salade weggespoeld met een fles wijn, hier onze aankopen weer gepast, met Kylie gespeeld en staan nu in de badkamer naast elkaar tanden te poetsen. ‘Wil je alleen slapen?’ vraag ik. ‘Dan ga ik op Kees’ kamer liggen.’

Ze schudt zo hard van nee dat het tandpastaschuim in de rondte vliegt. ‘Doe niet zo ongezellig.’

In mijn bed kijken we met een fles wijn en een zak nacho’s twee afleveringen van Sex Education. Het is soms zo grappig – of wij zo dronken – dat we er bijna uitrollen van het lachen. Tegen tweeën doen we het licht uit. Het is wel even wennen aan een nieuw persoon naast me. Mia snurkt dan wel niet, maar ze maakt af en toe rare schokbewegingen waarvan ik wakker schrik. Tegen drieën hoor ik Kees, die een late dienst had, de trap op stommelen. Ik zak net weer weg als ik ineens zijn stem hoor: ‘Waarom slaap je niet bij mij?’

Wat is dit nu weer? ’Ssssst, dadelijk maak je Mia wakker.’

‘Hebben jullie het gedaan?’

Waaat?! Ik kom uit bed en sis: ‘Kom mee.’

Zodra we in de keuken staan, schreeuw ik: ‘Ben je helemaal gek geworden! Jij gelooft echt dat ik het met iedereen doe. Nog even en je denkt zelfs dat ik me aan de kat vergrijp. Je moet eens ophouden met dat achterlijke jaloerse gedoe!’

‘Zo bedoelde ik het niet.’

Hij probeert me naar zich toe te trekken, maar ik wring me los. ‘Zo bedoel je het wel. Er is iets helemaal mis in die bovenkamer van je!’

