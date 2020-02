Kiki #100: ‘Lig ik verdomme weer te fantaseren over mijn ex’

Kiki Faber (27) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – woont in Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Noëlle heeft een stuk of twintig vintage leren jasjes ingekocht. Als er even geen klanten zijn, passen Jackie en ik ze. Zij trekt een country-achtig suede jack aan met franjes, ik een oversized metallic blauwe jas. ‘Staat je goed,’ zegt ze als we voor de spiegel staan.

‘Ik kan hierin wel aan Abba of zoiets meedoen,’ antwoord ik.

Onmiddellijk zet ze in: ‘You can dance, you can jive, having the time of your live.’ Ik zing mee en we doen elkaar gekke pasjes voor tot ik zo moet lachen dat ik slap over de toonbank hang. Dit maak ik niet meer mee als ik in Berlijn ga wonen – Detlevs voorstel spookt nog steeds continu door mijn hoofd. Zingen in zijn band lijkt me echt supertof , maar er zijn ook nadelen. En de voornaamste is dat ik net een beetje mijn draai heb gevonden in deze stad, en ik daar weer helemaal overnieuw moet beginnen. Een baan en een huis zoeken, vrienden maken, en dat in een taal waarvan ik de menukaart soms niet eens begrijp. Wat moet ik doen?

Zondag

Met mijn linkerhand tik het ene na het andere M&M-tje naar binnen terwijl ik met rechts potentiële kandidaten naar links of rechts swipe. Lange baard- links. Knaagdiertanden – links. Griezelig opgeblazen borstkas – links. En dan zie ik een foto van Finn. Zijn drumstokjes houdt hij als voelsprieten tegen zijn hoofd en hij kijkt breed grijzend de camera. ‘En wat is jouw ritme’ staat erbij. Nogal flauwe woordspeling, maar die foto is grappig. Kende ik hem niet dan had ik ‘m misschien wel naar rechts geswipet. Verder dus maar. Nee, liever geen coupe corpsbal , en ook geen boer. Ik like een jongen naar rechts die naast een prachtige zwarte kat zit, en een man die een beetje lijkt op Michiel Huisman. Met de kat heb ik al snel een match, maar vervolgens gebeurt er niks. Moet ik weer de eerste zijn? ‘Mooie kat’ app ik.

Niks nada. Misschien moet ik ook maar iets zinnigs gaan doen want ik zit al uren op die telefoon. Ik heb nog geen bladzijde gelezen als de kattenman appt: ‘Heb jij er ook een?’

‘Zeker, en ik kan ook heel lekker aaien.’

Daarop volgt een chatgesprek waarin de woorden poes, likken, spinnen en aaien veel voorkomen. Tot hij zomaar van het ene op het andere moment niet meer reageert. Misschien weer zo’n type dat een vriendin heeft.

Wanneer ik in bed lig, merk ik dat ik ontzettend veel zin heb in seks. Ik draai met mijn vingers rondje om mijn klit terwijl ik me inbeeld dat een man me traag uitkleed. Elk stukje ontbloot kust hij. Eerst mijn nek, dan mijn buik, en vervolgens tussen mijn benen. Langzaam likt hij me, tot ik gek van verlangen ben en dan voert hij het ritme op. Wanneer ik bijna klaarkom, duwt hij zijn dikke penis bij me naar binnen en begint hij me vakkundig te neuken. Het is zo lekker. Ik grijp zijn haar vast en kijk hem in de ogen. En zie Kees. Op slag is mijn lust verdwenen. Lig ik verdomme weer te fantaseren over mijn ex. Wanneer verdwijnt hij nou eens uit mijn systeem?