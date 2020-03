Kiki #102: ‘Korte likjes, maar net niet op de goede plaats’

Kiki Faber (27) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – woont in Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Woensdag

Sinds ik weet dat Kees weer single is, moet ik steeds aan hem denken. Grappige dingen, zoals dat hij over planten kon praten alsof het wezens met een mening waren. ‘Die monstera vindt het gewoon niet lekker in de volle zon.’ Aan die keer dat hij een chocoladetaart voor me had gebakken die naar rubber smaakte. Of gewoon, hoe lief hij naar me lachte. En man, wat hadden wij goeie seks. Misschien mis ik dat nog wel het meest. Al een paar keer heb ik op het punt gestaan om hem een bericht te sturen. (Hi! hoorde dat je kreupel bent), maar dan zie ik hem ineens weer koeltjes mededelen dat zijn gevoel voor mij is veranderd. Beter om hem te vergeten.

Vrijdag

De bassen trillen in mijn middenrif. Jackie en ik dansen en doen voor de gein of we op elkaar geilen. Lekker wel al die aandacht. Als ik aan de bar een spaatje drink, komt een jongen op me af. Bijna zwarte ogen, goeie tanden, brede schouders, een centimeer of tien langer dan ik. ‘Waar is je vriendin?’ vraagt hij.

‘Naar huis. Ik denk dat ik ook zo ga.’

‘Drink nog wat met me. Wil je een G&T?”

‘Doe maar een spa.’ Ik heb een pilletje gehad en voel me goed, geweldig zelfs. Ons gesprek schiet alle kanten op: van de huizenmarkt (vanochtend hoorde ik van de makelaar dat de keuze niet op mij was gevallen) tot wat je wilt in het leven. Hij is leuk en slim en op een gegeven moment denk ik alleen nog maar: hoe zou hij zijn in bed? En waarom dat ook niet uit proberen? Nog even en ik groei van onder dicht. ‘Ik ga maar eens,’ zeg ik. ‘Als je zin hebt, drinken we bij mij nog een kop thee.’

Bij mijn fiets zoenen we. Nat, lekker, opwindend. Hij heeft er geen en neemt mij achterop op de mijne. Blijkbaar wil hij indruk maken, want hij trapt alsof hij een touretappe wil winnen. Ik houd hem bij zijn middel vast en lach zo ongeveer om alles, gewoon omdat ik me waanzinnig vrolijk voel. Bij mij thuis komt er van thee niets terecht. We zoenen voor de deur, op de trap en lopen meteen door naar bed. ‘Wat heb jij een mooie borsten,’ zegt hij als hij me uitkleedt en hij begint aan mijn tepel te zuigen alsof er melk uit moet komen. Dan duikt hij verder naar beneden, en begraaft zijn hoofd tussen mijn dijen. Korte likjes, maar net niet op de goede plaats. Ik probeer wat te verliggen om daarin verandering aan te brengen maar hij houdt me in een ijzeren greep. Dit gaat ‘m niet worden. ‘Neuk me,’ zeg ik zacht

‘Ik ga jou verrassen,’ antwoordt hij. Als hij zijn slip uittrekt, begrijp ik wat hij bedoelt. Zijn pik heeft de grootte van een kinderarmpje. Moet dat bij mij naar binnen?

Het past, ook al is het in het begin een tikje pijnlijk. Wanneer hij van me afrolt, schiet ineens door me heen: ik hoef voorlopig niet bang te zijn dat de onderkant dichtgroeit, en daarvan krijg ik ontzettend de slappe lach.