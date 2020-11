Kiki #139: ‘Vervolgens vertelt ze me een verhaal waarvan mijn oren klapperen’

Kiki Faber (27) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – woont in Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Maandag

Misschien ontmoet ik op Floors vuurkorffeestje wel een jongen die me Kees kan doen vergeten. Finn en ik rijden ernaartoe in het bejaardenautootje van zijn moeder dat bij medeweggebruikers zoveel agressie opwekt waardoor ze ons steeds met gierende banden inhalen. Vanwege de corona is het niet de bedoeling dat we bij Floor binnen gaan zitten – plassen mag wel – en daarom heb ik heel veel lagen aan: hemd, t-shirt, trui, dik vest en op mijn schoot ligt een dikke sjaal die wel vijf keer om mijn nek kan. Finn draagt een donzen ski-jack en foeilelijke moonboots.

Naast de auto van Gina en haar vriendin Bente parkeert Finn. Hun schattige zoontje Zorro zit in de kinderwagen en kijkt ons nieuwsgierig aan. ‘Maar jij kan toch allang zelf lopen,’ zegt Finn.

‘Dan gaat hij er meteen vandoor,’ zegt Bente. ‘Nee hoor, deze meneer blijft lekker op zijn troon zitten.’ Gina haalt twee grote tassen uit de achterbak en dan lopen we met z’n allen naar het huisje waar Floor tijdelijk woont tot ze haar droomwoning heeft gevonden. Een groepje mensen zit rond een rokende vuurkorf. Ik ken iedereen, behalve de man die met een krant het vuur probeert aan te wapperen. Geen relatiemateriaal, want veel te oud. ‘Hi,’ zeg ik. ‘Ik ben Kiek, het nichtje van Floor.’

‘Ik ben Tijmen, Floors buurman.’ Hij knikt in de richting van een witte plastic stacaravan. ‘Die is van mij.’ Hij vertelt dat hij er al twee jaar woont, dankzij een scheiding, torenhoge alimentatie, dat hij ZZP-er is en er lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn. ‘Maar inmiddels vind ik het wel prima, en zeker nu je nicht hier is komen wonen. Ontzettend lieve meid.’ Allebei kijken we naar Floor die heen en weer rent met taart en bekers warme chocolademelk. Even later geeft ze mij ook een groot stuk appeltaart, die gebakken is door Gina en verrukkelijk smaakt. Wanneer ik de laatste hap neem, klapt Floor in haar handen klapt en zegt: ‘Dan is het nu tijd voor verstoppertje!’

‘Moet dat?’ zegt Anouk. Dat begrijp ik wel: ze is zwanger en heeft een flinke buik.

‘Zeker wel!’ antwoordt Floor. Dit is een verstoppertje-vuurkorffeest, dus doe niet zo flauw.’

Martijn is het eerste potje aan de beurt. Anouk in haar knalrode jas spot hij meteen en zij moet daarom het twee rondje zoeken. Omdat ze zwanger is helpt haar vriend Willem haar. Helemaal eerlijk vind ik het niet. Willem rent als een dolle in het rond en roept met een oerkreet naar Anouk wie hij heeft gezien en zij buut diegene dan. Als hij in het bos zoekt, sluip ik naar een huisje verderop. Daar zit Bente op de grond met haar armen om haar knieën. ‘Wat is die Willem fanatiek!’ zeg ik.

Ze haalt haar schouders op, en dan zie ik dat er dikke tranen langs haar wangen rollen. ‘Wat is er met jou aan de hand?’ Het liefst sloeg ik een arm om haar heen, maar dat kan natuurlijk niet.

‘Het is gewoon zo kut.’ Vervolgens vertelt ze me een verhaal waarvan mijn oren klapperen.