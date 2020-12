Kiki #142: ‘Wat maakt het jou nu uit of Alexandro het met een hij of een zij doet’

Kiki Faber (27) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – woont in Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Afgelopen weekend had ik knallende ruzie met Finn. Niet zo handig als je de logee bent. Het begon ermee dat ik wilde weten waarom hij had beweerd dat Alexandro gay was. Kwaad zei ik: ‘Ik stond hartstikke voor paal toen ik vroeg of hij allang een relatie met zijn vriend had.’

Hij haalde zijn schouders op. ‘Daar kan Alexandro echt wel de humor van inzien, hoor.’

‘Sorry,’ zei ik. ‘Het idee van humor is dat je erom kunt lachen en dit is gewoon niet leuk. ’

Met samengeknepen ogen keek hij me aan. ‘Wat maakt het jou nu uit of Alexandro het met een hij of een zij doet.’

‘Blijkbaar vind jij dat belangrijk! Jij liegt er toch tegen mij over?’

‘Volgens mij heb ik het ook nooit gezegd. Ik denk dat je het verkeerd hebt opgevat.’

‘Dat is lekker makkelijk,’ zeg ik. ‘Jij kunt allerlei onzin uitkramen, en als ik het dan niet begrijp of totaal onleuk vind, is dat mijn probleem.’

‘De helft van de tijd snap jij niet wat ik zeg!’ antwoordde hij. ’Gister vroeg ik je toch of je Kylies kattenbak wilde schoonmaken? Nou, blijkbaar is dat ook niet goed tot je doorgedrongen, want het ruikt hier nog steeds naar stront. Jezus wat ben jij een trut.’

Sindsdien is de sfeer tussen ons ijzig. Om mij te ontlopen is hij voornamelijk op zijn kamer of bij zijn moeder. Had ik een eigen kamer dan ging ik daar wel zitten, maar mijn slaapplek is nu eenmaal een hoek in zijn woonkamer. Daarom ga ik vrijdag direct na mijn werk naar mijn moeder en ik blijf daar het hele weekend..

Zondag

Mijn moeder wilde per se iets aan sinterklaas doen, maar Mees, mijn broer, en ik weigerden surprises te maken, cadeautjes te kopen of gedichten te schrijven. En dus is het kaasfondue geworden met allerlei groentes om te dippen. Het is lang geleden dat we met z’n drieën aan tafel zaten en ik vind het supergezellig. Wanneer mijn moeder herinneringen ophaalt aan de tijd dat Mees en ik nog in de goedheiligman geloofden, trekt hij een laat-maar-lullen-kop waarvan ik ontzettend de slappe lach krijg. Alleen als Mees over Finn begint, raak ik geërgerd. Hij vindt dat ik mijn boeltje moet pakken en hier moet gaan wonen. ‘Op je werk zit ook iedereen thuis!’ zegt Mees. ‘Dus wat maakt dat nou uit.’

‘Daar heb ik mijn leven,’ zeg ik kwaad. ‘Dàt maakt het uit.’

‘Kiek is oud en wijs genoeg om dat zelf te beslissen,’ sust mam. ‘Nou, wie wil er koffie?’

Even later komt ze uit de keuken met een stapel pakjes. ‘Kijk eens wat piet in de keuken heeft achtergelaten?’

‘Dat zouden we toch niet doen!’ zeggen Mees en ik tegelijkertijd.

‘Ik heb hier niets mee te maken!’ lacht ze. Ik pak mijn cadeautjes uit: een heerlijk parfum van Chloé, een dik zwart vest en een chocoladeletter. Wat lief! Ik geef haar een dikke knuffel en beloof binnenkort iets voor haar mee te nemen.

’Ach lieverd,’ zegt ze. ‘Dat hoeft toch niet. Dat we samen zijn, vind ik al een cadeau!’

