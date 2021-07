Kiki #171: ‘Het is alsof de lucht vibreert van erotische spanning’

Kiki Faber (27) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – woont in Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen

Uiteindelijk werd Joost in het park gevonden door een mevrouw die hem naar de dierenarts had gebracht. Die las Joost’s chip uit en belde Heleen. Die mij weer belde waarna Midas en ik hem bij de dierenarts hebben opgehaald. Eind goed, al goed, zou je zeggen, behalve dat ik bijna twee uur te laat op mijn werk was, Heleen hysterisch huilde dat ik Joost nooit meer mocht loslaten en ik Midas daarna niet meer heb gezien. Ik begrijp er niets van, het was zo’n toffe middag! Ik heb hem nog geappt maar daar reageerde hij uiterst lauw op. Heb ik iets verkeerds gezegd? Al tig keer heb ik ons gesprek geanalyseerd en ik heb misschien twee, drie suffe opmerkingen gemaakt die ik mezelf wel kan vergeven.

Het is warm in de stad, heel druk op het terras, en ik loop me de benen uit mijn lijf met grote bladen bier en witte wijn. Aan het eind van mijn dienst heb ik zo’n pijn in mijn voeten dat ik naar huis toe strompel. Als ik de straat inloop, zie ik Midas op het bankje voor mijn huis zitten, met Joost naast zich. Mijn hart maakt een driedubbele salto en ik ga meteen rechtop lopen. ‘Hi!’ zeg ik zo nonchalant mogelijk. ‘Heb je ‘m net uitgelaten?’

Hij knijpt zijn ogen samen. ‘Als ik eerlijk ben, zit ik te wachten tot je thuiskomt, Joost is alleen een

excuus.’’ ‘Oh?’ zeg ik verbaasd. ‘Ik krijg je maar niet uit mijn kop.’ Lachend zeg ik: ‘Kom dan maar mee naar boven.’ We zetten Joost af in Heleens appartement en lopen de trap op naar mijn zolder. Ik geef hem een biertje en neem er zelf ook een. Het is of de lucht vibreert van de erotische spanning, of verzin ik dat maar? Van de stress klets ik maar door en door.

Tot hij mijn pols vastpakt en zegt: ‘Vind je het goed als ik je kus?’ ‘Ja.’ Het volgende moment raken zijn zachte lippen de mijne. Het is geen geile zoen, eerder een onderzoekende. Ik proef een flauwe biersmaak en ruik zijn zoetige lichaamsgeur. Lekker. Dan pakt hij mijn gezicht vast en zegt: ‘ik had mezelf bezworen dat ik minstens een twee jaar alleen zou blijven maar ik moet steeds aan je denken.’

‘Ik ook aan jou. Ik hoopte steeds dat ik je op de trap zou tegenkomen.’ Ik druk me tegen hem aan en

voel zijn erectie. We zoenen weer, en nu glijden zijn handen onder mijn t-shirt, strelen mijn bezwete

rug. Zal ik zeggen dat ik eerst wil douchen of komt dat raar over? Aan de andere kant komt er zo’n

weerzinwekkende geur uit mijn sneakers dat ik die in zijn nabijheid niet durf uit te trekken. Ik duw

hem zacht weg. ‘Sorry, maar ik moet eerst douchen.’

Hij knikt. ‘Kom je morgen eten? Dat wilde ik je toch al vragen.’ ‘Is goed.’ We zoenen nog een poosje, en dan gaat hij weg. Nadat ik heb gedoucht ga ik naakt op mijn bed liggen en stel me voor dat hij het is die me overal aanraakt.