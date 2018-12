Kiki #38: ‘Wanneer hij knikt, smoes ik dat ik naar de wc moet’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Lees ook: Kiki #37: ‘Hij kuste me, dwingend, alsof hij me wilde laten voelen dat ik van hem en hem alleen was’

Vrijdag

Met collega Aleid rijd ik mee naar het partycentrum waar het bedrijfsuitje plaatsvindt. Haar Fiat ruikt naar hond en een parfum dat mijn moeder ook heeft. ‘Ik weet nu al wie er dronken gaan worden,’ zegt ze. ‘Afgelopen keer gaf Bianca aan tafel over in haar eigen handtas.’

‘Gadverdamme.’

‘Ga maar niet naast haar zitten. En je moet ook uitkijken voor Remco van de helpdesk want hij probeert het bij elke nieuwe vrouwelijke collega.’

‘Hoe ziet hij eruit?’

‘Oh, dat merk je vanzelf.’ We draaien het bedrijventerrein op en parkeren voor een pand met uitnodigende lichtjes. Nadat we onze jassen hebben afgegeven, krijgen we een fluorescerende roze cocktail met een pittig percentage en daarmee lopen we naar ons groepje. Na een poosje klimt Mark, de directeur, op een podium, om wat te vertellen over het bedrijfsresultaat (een groei van 2,1%) en de plannen voor komend jaar (een groei van 5%) . ‘Maar nu gaan we eerst eten,’ zegt hij. ‘Voor de synergie lijkt het me goed als iedereen niet gaat zitten bij de collega’s met wie hij of zij elke dag optrekt.’

Onmiddellijk duikt een kalende jongen met een geile grijns naast me op. ‘Jou heb ik hier nog niet eerder gezien.’

‘Remco zeker?’ vraag ik. Wanneer hij knikt, smoes ik dat ik naar de wc moet. Daarna neem ik snel plaats tussen een meisje in een glitterbloes en een baard. Serveersters zetten gloeiend hete stenen platen op tafel en dan kan het feest beginnen. Ik begin met een stukje kip. ‘Wist je dat zelfs de best verzorgde biokip maar een meter ruimte tot zijn beschikking heeft?’ zegt het meisje. ‘Uit frustratie pikken ze elkaar kapot en daarom worden hun snavels geknipt. Zonder verdoving. Stel je eens voor dat ze jouw tanden op die manier trekken?’ Zonder op antwoord te wachten, praat ze verder: ‘Mijn beste vriendin, die model is, en ik eten al jaren veganistisch. Op een gegeven moment appte ze uit Milaan dat ze geen enkel dierlijk producten meer wil. Toen ben ik me erin gaan verdiepen en nu eet ik ook zo. Sindsdien heb ik nooit meer problemen met mijn gewicht.’ Kijkt ze nu echt naar mijn buik?

De baard zegt: ‘Een lekker biefstukje af en toe wil ik toch echt niet missen.’

‘Of honing in je thee,’ vul ik aan.

‘Wist je dat er ook een bio-industrie is rond bijen?’ Terwijl ze vertelt hoe zielig bijen zijn, kauw ik mijn kip die lang niet meer zo lekker smaakt. Als het meisje haar mond vol heeft met rauwe wortel, richt ik me op de baard, en dan hebben we zomaar een leuk gesprek over muziek (hij houdt van jazz) en relaties (zijn vriend en hij zijn net uit elkaar.)

Tegen twaalven zet Aleid me voor mijn appartement af. Wanneer ik de trap op loop, komt Kees uit zijn kamer. Heeft hij me nou opgewacht?

‘Leuk feestje gehad?’ ‘Ging wel.’

‘Nog interessante mensen gesproken?’

‘Een biokip en een grappige vent met een baard.’ Als ik zijn ogen zie vernauwen , voeg ik er snel aan toe: ‘Hij was gay, Kees, rustig nou maar.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.