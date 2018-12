Kiki #39: ‘Ik streel de zachte haartjes op zijn buik, steeds lager en lager’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

Het komt niet vaak voor dat Kees ’s avonds thuis kan eten en daarom heb ik allerlei lekkere hapjes gehaald. Het wordt een topavond; kaarsjes aan, Netflix en dan stomende seks. Wanneer ik thuiskom, zit hij in zijn kamer te gamen. Ik vraag of hij wil meehelpen met koken, maar hij moet eerst een missie afmaken. Maakt niet uit.

Een uur later is de Ottolenghi tomatenamandeltaart klaar. Ik had de tafel in de keuken gedekt, maar Kees wil liever op de bank voor de tv eten. Prima, wat hij wil. Maar ik begin chagrijnig te worden als hij mijn ingewikkelde culinaire creatie zonder er ook maar iets over te zeggen wegschrokt, hij per se een keiharde oorlogsfilm wil kijken en niet eens heeft opgemerkt dat ik een nieuwe jeans aan heb waarin mijn billen waanzinnig goed uitkomen. Als de film is afgelopen, zeg ik dat ik bekaf ben en hij beter naar zijn eigen kamer kan gaan. ‘Wil je dan niet met mij slapen?’ vraagt hij.

‘Nou nee. Je hebt nog geen woord tegen me gezegd.’

Hij staart voor zich uit. ‘Sorry, ik was een beetje in gedachten. Ik had mijn vader vanochtend aan de telefoon en hij zei dat hij zijn vriendin aan me wil voorstellen. Ik heb gezegd dat ik daar geen zin in heb en haar pas wil ontmoeten als hij minstens een jaar een relatie met haar heeft.’

‘En wat antwoordde hij toen?’

‘Dat we elkaar dan niet zien met kerst. Dat kan me niet schelen, maar ik baalde ervan dat hij me op die manier onder druk wil zetten. Ik heb gewoon geen trek meer in dat kijk-ons-eens-een-leuke-vader-en-zoon-zijn-toneelstukje want ik heb het net iets te vaak opgevoerd.’

Ik sla mijn arm om hem heen. ‘En als ik nou eens meega?’

‘Het wordt echt geen leuke avond, hoor.’

‘Maar het is wel je vader. Ik ben best nieuwsgierig naar hem.’

‘Ik weet het niet.’

‘Ik wel.’ Hij grinnikt, kust me en onze tongen spelen met elkaar. Zoals altijd reageert mijn lichaam onmiddellijk op hoe hij ruikt en smaakt. Ik ga op zijn schoot zitten, duw mijn heupen tegen zijn stijve pik en bijt in zijn oorlel. ‘Niet zo hard!’

‘Bang voor me?’ Ik trek zijn shirt omhoog, neem een tepel tussen mijn tanden en geef een zacht knauwtje. Hij kreunt van genot en ik kus zijn mond weer. Ondertussen streel ik de zachte haartjes op zijn buik, steeds lager en lager, tot ik bij zijn broekband ben. Ik friemel mijn hand in zijn jeans en streel het topje van zijn penis dat nat is van het voorvocht. Zijn ademhaling gaat sneller en sneller tot hij met hese stem zegt: ‘Kleed je uit.’ Snel trekken we allebei onze kleding uit, en dan ga ik weer op hem zitten. Met een hand leid ik hem bij me binnen en ik blijf zitten, praktisch zonder te bewegen. Het enige wat ik doe is mijn kutspieren aantrekken en weer ontspannen. Tot hij me bij mijn heupen pakt, een paar diepe stoten geeft en met een kreet klaarkomt. Ik kijk naar zijn bezwete gezicht en zeg: ‘Dus ik ga mee.’

Hij lacht. ‘Oké dan.’

