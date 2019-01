Kiki #42: ‘Ik kijk toe hoe hij zich aftrekt’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

Bij mijn ouders slapen Kees en ik op mijn oude kamer en voor hem ligt er een matrasje op de grond. Het was een kerst zoals we ‘m al jaren vieren: een lange wandeling door het bos, daarna Monopolyen en gourmetten. Mijn broer bakte zijn pannenkoekjes weer zo hard dat hij ermee kon frisbeeën en oma is inmiddels zo wazig dat ze steeds vergat wat haar pannetje was en alles liet verbranden. ‘Vond je het een leuke dag?’ vraag ik als Kees uit de badkamer komt.

‘Jawel, hoor. Vooral dat ik met Monopoly won van je broer. Zeg, ik hoef toch niet echt op de grond te slapen?’ Ik houd mijn dekbed omhoog en hij kruipt naast me in mijn krappe eenpersoonsbed. Gezellig zo.

‘Wat deed jij dan vroeger met kerst?’

Hij zucht heel diep. ‘Waar of met wie was elk jaar weer een verrassing. Toen ik een jaar of vijf was heb ik een keer de hele kerstvakantie bij een tante doorgebracht omdat mijn vader met een vriendin in Thailand zat. Wat duurde dat lang! Ik dacht dat hij me nooit meer kwam ophalen. De lul. ’

‘Hij stuurde je wel een lief appje nadat we uit het restaurant waren weggelopen. Volgens mij wil hij echt graag dat jullie weer goed contact krijgen.’

‘Hou toch op.’ Zwijgend kijken we een poosje naar het plafond en dan begin ik over iets anders: of we een kat zullen nemen. ‘Die van Mia heeft jongen gekregen, en ze zijn nog niet allemaal weggegeven. Het zijn schatjes, joh.’ Ik pak mijn telefoon erbij en laat ze zien, pluizige mormeltjes in wit en rood.

‘En hoe doen we dat dan als we met vakantie gaan?’

‘Floor kan toch op ‘m passen? Die woont vlakbij.’

‘Ik weet niet of ik zo van katten hou, ik ben vooral gek op poes.’ Hij draait zich naar me toe en knabbelt aan mijn oorlel, kust me daarna op mijn mond. We tongen een poosje tot zijn pik nogal dwingend tegen mijn buik duwt. ‘Dit kan niet, hoor. Mijn ouders slapen hiernaast.’

‘Dan doen we het heel zachtjes.’

‘Heel heel zachtjes dan,’ giechel ik. Hij komt in me en dat is heerlijk. Het is wel jammer dat mijn bed ritmisch meekraakt. En hoe heftiger wij bewegen, hoe harder het klinkt. Aan de andere kant van de muur horen we hard hoesten. ‘Oh mijn god, dat is mijn vader.’ Ik duw hem van me af.

‘Dit meen je niet,’ fluistert Kees. ‘Ik kwam bijna.’

‘Dan help je jezelf toch.’ Ik kijk toe hoe hij zich aftrekt. Zijn hand die over zijn grote pik snel heen en weer glijdt, de half geopende mond. Ik vind het zo opwindend dat ik mezelf begin te vingeren. Ondertussen laten onze blikken elkaar niet los. Als ik aan zijn ademhaling hoor dat hij bijna komt, zeg ik dat hij op mij moet wachten. En dan komen we voor het eerst tegelijk klaar. ‘Happy Christmas,’ lach ik.