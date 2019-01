Kiki #45: ‘Stroomstootjes in mijn buik doen me kreunen van genot’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Woensdag

Ik heb zin in seks. Maar Kees zit naar een ongelooflijke saaie documentaire te kijken over financiële markten. Ik leg mijn hand op zijn dij en streel die langzaam.

‘Niet kietelen,’ zegt hij zonder zijn blik van het scherm te halen.

Ik staar een poosje naar een serieus kijkende man in pak en leg dan mijn arm om zijn schouders, pak zijn oor tussen tussen duim en wijsvinger en masseer die zachtjes.

‘Doe maar niet.’

Oké dan. Blijkbaar zijn die doodse types interessanter dan ik. Ik loop naar mijn slaapkamer en trek alles uit behalve mijn beha en string. Vervolgens vul ik een gieter en geef ik al Kees’ plantjes water waarbij ik ervoor zorg dat ik steeds door zijn beeld loopt. Als allerlaatste is de plant naast zijn tv aan de beurt. Ik ga vol voor het beeld staan, en duw mijn billen naar achteren als ik wat dode blaadjes verwijder. ‘Wat doe je?’

Ik draai me om en zie aan zijn gezicht dat ik nu toch zijn aandacht heb getrokken. ‘Je plantjes hadden wat liefde nodig.’

Hij zet de tv op pauze. ‘Kom eens hier.’ Ik loop naar hem toe en hij trekt me op schoot. We zoenen elkaar, en hij legt zijn hand op een borst, masseert die, neemt dan mijn tepel in zijn mond. Stroomstootjes in mijn buik doen me kreunen van genot. Zijn hand dwaalt af, hij duwt mijn string opzij en streelt mijn clit. Eerst tergend langzaam, dan een paar snelle rondjes, dan weer traag. Het is zo heerlijk dat ik naar adem hap. Hij lacht, stopt een vinger in mijn vagina en de duim van zijn andere hand zet hij tegen mijn clit. ‘Laat je maar gaan.’ Ik grijp met mijn handen zijn schouders vast, sluit mijn ogen en beweeg mijn heupen. Dit is zo goe-oed. Niet veel later kom ik sidderend klaar. Ik laat me vallen tegen zijn borst en probeer mijn ademhaling weer onder controle te krijgen. ‘Wil jij nog?’ vraag ik na een poosje.

‘Nee, ik wil dit programma even afkijken.’ Hij pakt de afstandsbediening zet de stoffige bankiers weer in beweging. Verward kijk ik hem aan, maar aan zijn gezicht is niets af te lezen. Nou ja, misschien hebben mannen ook niet altijd zin.

Zondag

Onder aan de trap staat Mark, de vader van Kees. ‘Hij is er niet,’ zeg ik. ‘Kees is tegen zessen thuis, hij werkt in het café.’

‘Dan wacht ik toch even.’ En hij loopt de trap al op. Oh verdorie, ik weet zeker dat Kees hier helemaal niet op zit te wachten.

Mark geeft me een hug. ‘Weet je dat ik hier nog nooit ben geweest? Wat wonen jullie hier leuk.’ Hij laat zijn blik rondgaan in de keuken, tot hij Kylie ziet die zich op de vensterbank allerschattigst zit te wassen. ‘Wat een leuk diertje! Ik wist niet eens dat jullie een kat hadden. Eigenlijk vertelt Kees me überhaupt niks en daarom ben ik blij dat ik jou even alleen kan spreken.’

