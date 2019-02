Kiki #49: ‘Nadat we een poosje hebben gezoend, stelt hij soixante-neuf voor’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

Met een vies gezicht haalt Floor alle korianderblaadjes uit de curry. ‘Met wie was je nou in Madrid?’ ‘Een vage kennis.’ En dat moet ik geloven? Benieuwd waarom ze niets over hem wil zeggen. Is hij haar sugar daddy? Ik ken niemand die zomaar een ticket naar Madrid voor me koopt en me meesleept naar een fancy hotel en sterrenrestaurants. Ik stel nog wat strikvragen (‘Hoe heette hij, zei je?’ ‘Wat deed hij nou voor werk?’), maar ze geeft geen krimp. Heel raar. Ze is sowieso een beetje afwezig. Als ik vertel over mijn nieuwe baan reageert ze niet en ook over Jaspers nieuwe band doet ze lauw. Misschien is ze wel depressief of zo. En dan krijg ik ineens een geweldig idee: kan Floor niet een van de achtergrondzangeressen worden? Ze zegt altijd dat het haar geweldig lijkt om in een bandje te zitten!

Als ik het voorstel reageert ze verbaasd. ‘Maar ik kan helemaal niet zingen.’

‘Tuurlijk wel,’ zeg ik. ‘Iedereen kan zingen. En als achtergrondzangeres heb je vooral een ondersteunende taak. Ik denk dat Jasper er superblij mee is.’ Ik moet alles op alles zetten om haar over te halen, maar dan stemt ze toe.

Zondag

Buiten regent het, en Kees en ik hebben net de laatste aflevering van de sombermakende serie River gekeken. ‘We kunnen de stad ingaan,’ zeg ik. ‘En dan zeker winkeltje in shopje uit. Als ik ergens geen zin in heb is het wel op jou wachten voor pashokjes. Dan ga ik liever naar de bios, er schijnt een goede film over een aardbeving te draaien.’

‘Ik weet nu al hoe die eindigt: op het nippertje redt de held het meisje.’

‘Of we gaan naar een café.’

‘Ik wil morgen een beetje fris zijn voor mijn werk. We kunnen ook de keuken gaan opruimen?’

Hij bijt op zijn lippen. ‘Orale seks?’

‘Ik dacht dat je het nooit zou vragen,’ lach ik. Maar blijkbaar is hij serieus want hij begint zich uit te kleden. Dan kan ik natuurlijk niet achterblijven en even later zijn we allebei naakt. Aan zijn pik te zien heeft hij er al behoorlijk zin in. Nadat we een poosje hebben gezoend, stelt hij soixante-neuf voor. Hij gaat op de bank liggen, ik ga op handen en knieën over hem heen staan en neem zijn pik in mijn mond terwijl hij mij likt. Even denk ik: oh, mijn god, is mijn kut wel goed onthaard? Maar ik geniet er zo van dat ik me al snel nergens voor geneer. Het is wel lastig om hem te pijpen terwijl het zo heerlijk is wat hij met zijn tong doet. Op een gegeven moment houd ik er ook maar gewoon maar mee op. Niet veel later voelt het alsof er iets in mijn binnenste explodeert. Als ik weer een beetje op adem ben, draai ik me om en richt ik me op zijn pik. Ik trek hem af terwijl ik met mijn mond zijn eikel bewerk. ‘Wauw,’ gromt hij als hij komt in mijn mond. Nu vind ik dat vies en daarom grabbel ik naar iets om het in uit te spugen. Het blijkt zijn overhemd te zijn. Jammer dan.

