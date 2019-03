Kiki #51: ‘Seks of eerst eten?’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Lees ook: Kiki #50: ‘Je moet eens ophouden met dat achterlijke jaloerse gedoe!’

Dinsdag

Het liedje dat Floor moet instuderen voor de auditie is behoorlijk pittig, maar ik merk dat ze er de afgelopen dagen flink op heeft geoefend. Nu help ik haar om de puntjes op de i te zetten. In mijn kamer staan we tegenover elkaar, allebei met de tekst van het liedje in de hand. ‘Deze uithaal moet wat hoger,’ zeg ik. ‘Hoor maar.’

Floor kijkt me verwilderd aan. ‘Ik weet niet of ik dat kan, hoor. Misschien moet ik ook helemaal niet op een podium gaan staan. Ik heb niet zoveel talent als jij.’

‘Je hebt talent genoeg, maar je moet oefenen. Het komt mij ook niet aanwaaien. Je wilt niet weten hoeveel tijd ik in zo’n liedje stop.’

Op dat moment komt Kees binnen met twee gin tonics. ‘Voor mijn nachtegaaltjes,’ grijnst hij.

‘Ik kan wel een borrel gebruiken.’ Floor klokt de gin tonic weg of het water is.

‘Dank je. We willen graag nog even verder met oefenen, dus laat je ons weer alleen?’

Ook al heeft hij minstens dertig keer gezegd dat het hem spijt en hij nooit had mogen zeggen dat ik vreemdging met Mia, ik heb het hem nog niet vergeven. Waarom vertrouwt hij me niet? Doordat hij zo jaloers is, durf ik hem van alles niet te vertellen. Dat ik vandaag zo heb gelachen met Dennis van kantoor: ik zeg het maar niet. Dat Jasper een supergrappig kattenfilmpje appte: ik laat het Kees maar niet zien. Overal zoekt hij wat achter. Hij dacht verdomme zelfs dat ik het bed in dook met mijn beste vriendin! Ik weet niet of ik met zo iemand nog wel een relatie wil.

Donderdag

Op mijn beeldscherm hangt een kaart met een huilende smiley. ‘Wat lief!’ zeg ik tegen Aleid. ‘Van jou?’

‘Van de hele afdeling.’ Dat is nog niet alles, want tijdens de koffiepauze blijkt dat iedereen wat lekkers heeft meegenomen. De lunch kunnen we wel overslaan, zoveel taart, cake en koekjes staan op tafel. Dennis houdt een toespraakje waarin hij zegt dat Michael mazzel heeft dat ik voor hem ga werken . Het is zo lief dat ik de tranen voel prikken.

Tegen vijven fiets ik langzaam naar huis. Ik heb zin om met Kylie op schoot naar Modern Family te kijken en een zak chips leeg te snaaien. Als ik de trap oploop, ruik ik de geur van curry. Voor het fornuis staat Kees in een pan te roeren, de tafel is gedekt voor twee, een bos tulpen in het midden. Onzeker kijkt hij me aan: ‘Zo’n laatste dag op je werk is altijd rottig en daarom heb ik je lievelings gemaakt; curry met kip.’ Ik sla mijn armen om hem heen, ruik zijn bekende geur en besef hoeveel ik van hem hou. ‘Betekent dit dat we weer oké zijn?’ Ik antwoord niet maar zoen hem op, duw mijn tong in zijn mond, druk me tegen hem aan. ‘Seks of eerst eten?’ vraagt hij.

Een poosje later zitten we aan tafel, met onze benen om elkaar gestrengeld. We zijn naakt.