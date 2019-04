Kiki #57: ‘Ik betrap hem er zelfs op dat hij naar haar borsten tuurt’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Als ik thuiskom, hoor ik gelach uit de keuken komen. Rosa staat met een biertje in haar hand toe te kijken hoe Kees een ui in mootjes hakt. De poes heeft haar staart om haar enkels gekruld. ‘Ik heb Rosa gevraagd of ze wil mee-eten,’ zegt hij. ‘Dan kunnen we elkaar een beetje leren kennen.’ Toevallig heb ik daar geen enkele behoefte aan. Rosa heeft maat 36, en ziet eruit als een blonde engel met een transparante bril op. Alles aan haar ademt overspel. Maar ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik er geen zin in heb, en dus zit ik even later aan de keukentafel tegenover Rosa die vertelt over haar werk bij een mediabureau. Het is een stoer verhaal over giga budgetten, klanten in de watten leggen, en influencers aansturen. Wel even wat anders dan manager assistent zijn op een klein verzekeringskantoor. En ik ben er niet eens goed in, want vandaag bleek ik vergeten te zijn een afspraak in Michaels agenda te zetten met als gevolg een woedende klant aan de telefoon. Scherp houd ik Kees in de gaten. Kijk hem eens schateren om Rosa’s stomme grapjes! Ik betrap hem er zelfs op dat hij naar haar borsten tuurt. Hier hoef ik niet bij te zitten. Zodra ik mijn bord leeg heb, zeg ik dat een afspraak heb met mijn nichtje en stap op. Het lijkt Kees weinig uit te maken.

Ik ben zo boos dat ik binnen vijf minuten bij Floor voor de deur sta. Zodra ik bij haar op de bank zit, val ik uit over Kees. ‘Het was gênant hoe hij die Rosa aan zat te gapen en Kylie wilde zelfs bij haar op schoot zitten! Ik voelde me gewoon te veel in mijn eigen huis.’

Tot mijn verbazing begint Floor te lachen. ‘Ik dacht altijd dat Kees een jaloers mannetje was, maar jij bent net zo erg! Volgens mij neem je het allemaal veel te serieus. Hij is stapelgek op jou en die kat van jou ook. Misschien ruikt Rosa wel heel erg naar vis! ’

Daardoor ga ik me iets beter door voelen. ’En hoe is het dan met jouw vriend?’

‘Het is nog steeds een beetje ingewikkeld.’ Ze vertelt dat ze Silas in de opera tegenkwam en hij geen woord tegen haar zei, haar alleen koeltjes aankeek. ‘Hij kon ook niet anders want zijn vrouw was erbij, maar het voelde zo rottig.’

‘Hij had je toch wel even gedag kunnen zeggen? Je kan net zo goed een kennis van de spotschool zijn of zoiets.’

‘Hij zegt dat hij niet kan liegen.’

Die opmerking moet ik even verwerken. Silas, niet liegen? Volgens mij doet hij al maanden niet anders tegen zijn vrouw. Floor staat op. ‘Ik neem nog een wijntje. Jij ook?’

‘Doe maar niet. Ik ben al zo ongeveer de surfte management assistente die er bestaat.’

Tegen twaalf uur ben ik weer thuis. Op zijn kamer ligt Kees te slapen met de poes tegen zijn buik. Ik poets mijn tanden, haal mijn make-up eraf en ga in mijn eigen bed liggen.