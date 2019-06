Kiki #65: ‘Ik heb zo’n zin in hem, maar door dat getrut met die kleding ben ik al veel laat’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Maandag

Vertwijfeld sta ik voor mijn kleerkast. Als ik een kort broekje niet meer aan mag naar kantoor, dan is dit jurkje met decolleté vast ook verboden. Uiteindelijk kies ik voor een zwarte broek met een blouse die mijn moeder ook leuk zou staan. In de keuken is Kees koffie aan het zetten met nog nat haar van de douche en een handdoek op zijn heupen. Waarderend kijk ik naar zijn strakke buik en sterke armen. ‘Zie ik er zo kantoorderig genoeg uit?’

‘Je lijkt een beetje op mijn lerares Frans.’ Hij legt zijn handen op mijn kont. ‘Soms deed ik expres of ik iets niet snapte zodat ze me kwam helpen en over me heen moest leunen. Ze had enorme tieten.’ We zoenen. Hij ruikt naar citroendouchegel, smaakt naar zoute tandpasta. Zijn lippen trekken in mijn nek een spoor van kusjes in terwijl hij zacht mijn borsten masseert. Dan valt zijn handdoek af waardoor ik zijn machtige pik zie, rood en groot. Oh ja, ik heb zo’n zin in hem, maar door dat getrut met die kleding ben ik al veel laat. ‘Houd deze gedachte vast’ zeg ik en ik maak me met moeite van hem los.

Wanneer ik op kantoor aan de slag ben met een slaapverwekkende klus, dwalen mijn gedachten steeds af naar Kees en wat we vanavond allemaal gaan doen. ’Ik moet steeds denken aan je heerlijke pik,’ app ik hem.

‘Lekker bezig, Kiki!’ hoor ik plotseling vlak achter me en ik schik zo dat ik bijna van mijn stoel val. ‘Ik merk echt dat je ons gesprek ter harte hebt genomen,’ zegt Michael en hij beent boos naar zijn kamer. Zou hij gezien hebben wat ik appte? Jammer dan, ik ga hier toch binnenkort weg. Ik moet alleen nog even bedenken wat ik ga doen.

Woensdag

‘Jezus, wat kun jij hard zingen,’ zegt Floor terwijl ze de trap oploopt. ‘Ik hoorde je buiten helemaal.’

‘Ik moet wat nieuwe liedjes instuderen.’ Wat doe zij nou hier? We hebben toch ruzie omdat ik weigerde enthousiast te zijn over die overspelige vriend van haar? Ze omhelst me en zegt dat me heeft gemist. Hmm, blijkbaar is ze niet meer kwaad. Zodra ze op mijn bank is geploft, barst ze los: ‘Silas woont bij mij. Hij is weg bij zijn vrouw omdat wij gewoon niet zonder elkaar kunnen. Ik ben zo blij!’ Ze ziet er ook uit of ze licht geeft. Kritische vragen hoe het nu verder moet met Silas’ kinderen, en hoe zijn vrouw eraan toe is, slik ik maar in. ‘Morgen gaat hij kijken naar een appartement met twee slaapkamertjes voor zijn kinderen, en dan ga ik daar ook wonen. Ik denk dat ik mijn huisje dan ga verhuren via airbnb. Dadelijk word ik nog rijk ook!’ Terwijl zij het ene na het andere fantastische toekomstplan ontvouwt, moet ik steeds aan mams denken en hoe kapot ze ervan is dat papa het had aangelegd met een grietje van zijn werk. Ik moet met hem praten! Dit weekend spelen we op en festival in de buurt en dan ga ik daarna naar ze toe.