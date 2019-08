Kiki #73: ‘Dinges, maak jij die koffie voor haar?’ Het duurt even voordat ik besef dat ik dinges ben

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Lees ook: Kiki #72: ‘Floor vind ik in bed. Wasbleek en ze ruikt naar zuur zweet’

Woensdag

Vandaag ga ik voor het eerst in de winkel werken, en ik ben nog zenuwachtiger dan voor een optreden. Kees kijkt vanuit bed toe hoe ik in steeds andere outfits vertwijfeld voor de spiegel sta. ‘Ik zie het probleem niet,’ zegt hij. ‘Deze blouse staat leuk, maar dat t-shirt dat je net aan had ook. Dadelijk kom je door dit getrut nog te laat.’

‘Ik wil gewoon iets aan waarin ik me goed voel, en dat ze zien dat ik verstand heb van mode, maar er wel mijn eigen draai aan geef.’

Hij zucht diep. ‘Ben ik even blij dat ik een man ben.’

Ik sta al tien minuten voor de winkel te wachten als Noëlle komt aangefietst. Snel check ik wat ze aan heeft: sjaal om de roze dreads, zwarte wijde enkellange jurk, kleurrijke tattoo’s. In vergelijking met haar zie ik er supersuf uit. ‘Wat fijn dat je er bent.’ Ze geeft me een hug alsof we elkaar al jaren kennen. ‘Begin maar met de tafeltjes schoonmaken en er suiker, honing, en er de vaasjes op te zetten.’ Daarna legt ze me uit hoe het koffiezetapparaat werkt.

Op dat moment komt Jackie, de kapster binnen. ‘Kan iemand voor mij een driedubbele espresso maken? Skip was de hele nacht aan het spoken.’ Dan valt haar oog op mij. ‘Oh, ben jij de nieuwe?’ Ze geeft me een slap handje en praat met Noëlle verder over ene Noah ’die alleen maar met zijn lul kan denken.’ Ze is echt heel kwaad, maar haar toon verandert onmiddellijk als er een vrouw met blond haar binnenkomt. ‘Meid, hoe was je vakantie? Kom lekker zitten. Wil je een lekkere soja latte? Dinges, maak jij dat voor haar?’ Het duurt even voordat ik besef dat ik dinges ben. Ik heb zomaar het idee dat Jackie en ik geen vriendinnen worden.

Zaterdag

Kees geeft met twee vrienden een feest bij ons thuis. Op het balkon staat de barbecue te smeulen, een paar meiden dansen in de keuken en overal zie je flessen drank. Ik was zo moe van de hele dag in de winkel staan dat ik snel een GT achterover heb geslagen, en daarna gaf Kees me een pilletje. ‘Word je heel vrolijk en energiek van.’ Ik dans een poosje en praat dan met een jongen over Ibiza – het maakt niet uit dat ik daar nog nooit ben geweest want ik ruik de zee zelfs. Daarna ga ik Kees zoeken omdat ik ineens ontzettend geil ben. In de gang staat hij te kletsen met een meisje met kort bruin haar en prachtige volle lippen. ‘Wat een mooie mond heb jij!’

‘Je mag haar best zoenen,’ zegt hij. Ik denk er nog over na of hij het tegen mij of haar heeft als ik haar lippen voel.

Zacht. De smaak van cola. En dan is het ineens weer Kees met wie ik zoen. Het meisie kust mij in mijn nek, dan weer Kees en ineens valt me op hoe groot haar pupillen zijn. ‘We kunnen wel even naar mijn kamer gaan?’ zeg hij en hij duwt de deur open.