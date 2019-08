Kiki #76: ‘De hele nacht heb ik voor me gezien hoe Kees met dat meisje zoende en neukte’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Maandag

Iemand is in de keuken aan de muziek en het gekletter met pannen te horen. Kees? Hij heeft niet eens gereageerd op het YouTube-filmpje van ons optreden in België. Ik heb zelf ook niets van me laten horen, maar dat is logisch. Zolang hij niet inziet waarom ik kwaad op hem ben, heb ik hem niets te zeggen. Met bonzend hart duw ik de keukendeur open, en zie Roos voor het fornuis staan. ‘Ik wilde net gaan eten,’ zegt ze. ‘Er is genoeg dus als je ook wat wilt?’

‘Graag,’ zeg ik, want ik was van plan een pizza uit een doos te halen, in de oven te doen en op start te drukken. Ze schept een bord vol met iets dat eruitziet als kots maar volgens haar Ethiopische kikkerwtenwat is. Het smaakt best goed, maar dat komt misschien ook omdat ik zo’n honger heb.

Ze duwt haar bril stevig op haar neus en zegt: ‘Niet dat ik me ergens mee wil bemoeien, hoor, maar is de relatie tussen Kees en jou voorbij?’

‘Nee, dat niet. Geloof ik.’

‘Oh. Gister was hij hier met een meisje.’ Meteen hou ik op met kauwen. Heeft hij niet eens de moeite genomen om het eerst met mij uit te maken? Haar zilvergrijze ogen kijken me onderzoekend aan. ‘Ik kwam ze tegen nadat ik met mijn vader in de stad had geluncht. Niet meteen gaan stressen hoor, misschien was het wel zijn zus.’

‘Hij heeft geen zus. Had ze kort donkerbruin haar?’ Dadelijk is het dat meisje met wie we een trio hadden en heeft die lul het hele weekend met haar liggen rollebollen.

‘Ja, inderdaad, een beetje een stoer type.’

Dus toch. Onmiddellijk heb ik geen honger meer. Om niet onbeleefd te zijn neem ik nog een paar happen, en daarna verdwijn ik zo snel mogelijk naar mijn kamer. Daar zet ik Shallow op en ik zing mee tot de tranen uit mijn ogen knappen.

Dinsdag

De hele nacht heb ik voor me gezien hoe Kees met dat meisje zoende en neukte. Niet dat ik daar veel verbeeldingskracht voor nodig had, want ik heb het met mijn eigen ogen gezien. In gedachten hoorde ik ze ook over mij kletsen, dat hij me een hypocriete trut noemde en zij zei dat ik preuts was. Het gevolg is dat ik nu op mijn werk sta te trillen van vermoeidheid.

‘Veeg jij die haren even op,’ zegt Jackie en ze gaat aan de bar een tijdschrift lezen. Als ik dat heb gedaan, kijkt ze op en zegt: ‘Daar ligt nog wat. Jemig, kun je dan niks?’ Ik ruim het op, maar ik moet heel hard op mijn wang bijten om niet in huilen uit te barsten. Noëlle heeft het blijkbaar door, want ze zegt dat ik maar even pauze moet nemen. Het is heerlijk weer, en ik ga buiten staan met een latte en mijn telefoon. En dan zie ik dat ik een app heb van Kees. ‘We moeten praten.’ Meer niet. Ik kan wel raden waar dat gesprek over zal gaan. Wat een absolute shitdag!