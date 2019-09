Kiki #78: ‘Hij keek me aan alsof ik een konijn met een gebroken pootje was. De lul’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

Wanneer ik naar de oefenruimte fiets voor een vergadering van de band, begin ik weer te janken. Het is gewoon rampzalig dat ik met de oorzaak van mijn gebroken hart in één huis woon. Gisteravond zat ik lekker onder de douche te huilen, klopte Kees op de deur of ik eruit kwam, omdat hij eronder wilde. En toen hij zag dat ik een ik beker Ben & Jerry’s Hooked on You aan het leeg lepelen was, keek hij me aan of ik een konijn met een gebroken pootje was. De lul. Ik zet mijn fiets op slot, snuit mijn neus en bekijk in een spiegeltje mijn make-up. Nadat ik wat vlekkerige mascara heb weggeveegd loop ik naar binnen. ‘Hallo allemaal,’ zeg ik op mijn zonnigst en ik ga naast Finn op de bank zitten. Nadat we een poosje hebben gekletst, neemt Jasper het woord. Hij blikt terug op het festivalseizoen en vertelt wat de optredens ons na aftrek van kosten heeft opgeleverd. Van dat bedrag kan ik de huur niet betalen, maar we doen het ook niet voor het geld. Dacht ik. Jasper blijkt ambitieuze plannen te hebben. ‘Het is tijd om next level te gaan,’ zegt hij. ’En daarom wil ik dat we geen covers meer spelen, maar alleen nog eigen werk. Alleen op die manier kunnen we ons profileren en doorbreken.’

‘En wie gaat die nummers dan schrijven?’ vraagt Stijn.

‘Ik, jij, wie maar wil. Samen moeten we onze sound vinden.’

Iedereen begint opgewonden door elkaar heen te praten. Sommigen vinden het een geweldig plan, maar er zijn er ook die sceptisch zijn. Ik ook. Het publiek reageert juist superenthousiast als we songs spelen die ze kennen. Daarnaast wordt de band nu wel echt de Jasper-show en ik weet niet of ik daar zo’n zin in heb. Ik heb andere dromen: ontdekt worden en dan op een gegeven moment mijn eigen band.

Vrijdag

Toen ik een intriest snapje naar Mia stuurde, zei ze meteen dat ik het weekend moest komen logeren. Wat ben ik blij met zo’n lieve vriendin, en zeker nu Floor op vakantie is. Met een G&T op de bank analyseren we mijn relatie met Kees tot het bot. ‘Het ergste is dat hij vlak bij is, maar ook weer niet,’ zeg ik. ‘Ik word gewoon gek van het idee dat hij het met die Amélie doet. Dan denk ik: zal ik ooit met iemand nog zulke lekkere seks hebben? Is ze beter in bed dan ik? Maar ik denk niet dat hij echt om haar geeft want volgens mij is hij niet in staat tot echte liefde. In het begin wilde hij geen relatie met me, weet je nog? En toen we wat met elkaar hadden, was hij waanzinnig jaloers. Na een optreden stond ik een keer met een jongen te kletsen, en toen werd hij zo kwaad dat hij die jongen op zijn bek probeerde te slaan.’

‘Dat is niet normaal, nee.’ Terwijl zij vertelt over de woedeaanvallen van een kennis krijg ik ineens een geweldig goed idee: ik neem binnenkort gewoon een jongen mee naar huis. Benieuwd hoe Kees zich dáárover voelt.