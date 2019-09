Kiki #80: ‘Zijn handen, groot en onhandig, kneedden mijn borsten alsof het brooddeeg was’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Wanneer ik voor een klant een jurkje afreken, hoor ik mijn telefoon pingen. Vast weer een snapp van Finn. Minstens vijf keer per dag stuurt hij me een grappig filmpje of een schattige kattenfoto omdat hij weet dat ik gek op poezen ben. Ik denk dat hij verliefd op me is. En ik weet zeker dat ik dat nooit op hem zal worden. Donderdagavond bleef hij slapen en het was een behoorlijk ongemakkelijke ervaring. Zodra we op mijn kamer waren, perste hij zich tegen me aan en gaf hij me een natte bierzoen. Zijn handen, groot en onhandig, kneedden mijn borsten alsof het brooddeeg was. Even overwoog ik hem te vragen of hij naar huis wilde gaan, maar hij keek me zo smekend en dolgelukkig aan – of hij een labradorpup was die ontzettend graag wil dat je met hem speelt – dat ik dat niet over mijn hart kon verkrijgen. Bovendien beviel het idee me wel dat Kees aan de andere kant van de gang in zijn kamer zat en vast heel benieuwd was wat wij aan het doen waren.

Finn kleedde me uit en trok toen snel zelf ook zijn t-shirt en spijkerboek uit. Daaronder zat een smakeloze donkerblauwe slip waarvan het me niet verbaasde als die door zijn moeder was gekocht. Zijn huid was bespikkeld met kleine sproetjes, hij had een bol bierbuikje en een kort pikje dat enthousiast vooruit prikte. Nog meer natte zoenen, nu ook in mijn nek, gewroet in mijn kut. Ik wilde hem verklappen waar mijn klit zich bevond, toen hij zich op me hees. Net toen ik dacht: grappig dat dit korte pikje me zo lekker vult, maakte hij een piepend geluid en stortte in. Dat was het. Ik schat dat het al met al nog geen drie minuten had geduurd. Weer natte zoenen op mijn gezicht. ‘Sorry, dat ik zo snel kwam, het was gewoon te lekker,’ zei hij. ‘Zal ik je nog even vingeren?’

Maar ik hoefde niet meer. Ik stond op om in de keuken een glas water te halen – Kees was nergens te bekennen – en daarna hebben Finn en nog een hele tijd gekletst over de band en werk en gedoe met ouders terwijl hij we elkaar af en toe zoenden. Hij is superlief, maar ik had niet met hem naar bed moeten gaan. Het wordt niks tussen ons.

Zaterdag

Ik dans en dans en dans. Even verderop staat Floor te zoenen met een jongen. Het gaat er heet aan toe. Ze kronkelt tegen hem aan en zijn handen masseren haar billen. Goed voor haar. Die stomme Silas gaat terug naar zijn vrouw en ze is er kapot van. Wat zijn sommige mannen toch een hufters. Maar sommige vrouwen ook. Onmiddellijk zie ik weer het zielige koppie van Finn voor me toen ik zei dat ik geen relatie met hem wilde. Niet aan denken nu. Gewoon genieten van de vibe.

Tegen tweeën wil ik naar huis, maar dan kan ik Floor niet meer vinden. Is ze met die jongen meegegaan?