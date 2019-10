Kiki #81: ‘Op die keukentafel heb ik de beste seks ever gehad’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Als ik naar huis fiets word ik overvallen door een stortbui. Blijkbaar is mijn jas toch niet waterdicht, want hij absorbeert de regen als een spons. Druipend loop ik de trap naar ons appartement op en heerlijke geuren komen me tegemoet. Misschien is Roos wel een klimaatneutrale bonenhap of iets anders verantwoords aan het koken en mag ik mee-eten. Maar het zijn Kees en zijn nieuwe grote liefde Amélie die ik voor het fornuis aantref. Hij gekleed in een boxershort, zij in een keukenschort. En verder niks waardoor ik vol zicht heb op haar ronde billen. Op slag ben ik woedend. ‘Hallo Kees, kan ik even met je praten?’

‘Ja hoor, zeg het maar.’ Hij neemt nog een slok uit zijn flesje bier.

‘In mijn kamer. Nu.’

Even later staan we tegenover elkaar: ik doornat, hij bijkans naakt. ‘Dit kun je niet maken! We wonen hier met z’n drieën, dan ga je toch niet met die meid bloot staan koken.’

‘Dat was ook niet de bedoeling, maar halverwege konden we niet…Ach, je weet wel hoe dat gaat.’

Op slag prikken er tranen mijn ogen want dat weet ik inderdaad. Wij konden ook nooit van elkaar afblijven. Op die keukentafel heb ik de beste seks ever gehad. ‘Je kunt toch wel een beetje rekening met mij houden.’

Hij trekt een wenkbrauw op. ‘Ja sorry hoor, dat doe je zelf ook niet. Van de week was je hier nog met die drummer, hoe heet ie ook alweer?’

‘Finn, ’ zeg ik, ‘en we waren niet naakt.’

‘Oh nee, jij had dat kominodingetje aan waar je borsten en billen zo’n beetje uitvielen. Dat is inderdaad iets héél anders. Val toch dood, trut.’ Hij loopt mijn kamer uit en slaat de deur met een klap dicht. Ik trek mijn natte jas uit en plof op de bank. Razende honger heb, maar no way dat ik die keuken nog in ga. En dus eet ik een halflege zak zachte kaasuichips op en een bruine banaan terwijl ik me heel erg zielig voel.

Donderdag

‘Ik denk dat deze ook mooi staat bij je broek.’ Ik geef het meisje een vintage blouse met een paisleypatroon aan dat perfect past bij de flaired jeans die ze heeft uitgezocht. Ze verdwijnt ermee in het pashokje en draait even later in de kleding een rondje voor de spiegel. ‘Ik doe het,’ zegt ze, ‘echt een geweldig combi.’

Ik vouw de kleding netjes op wanneer Floor met een brede glimlach binnenkomt. Het is weer goed met Silas en dat maakt haar overduidelijk supergelukkig. Als het meisje heeft afgerekend en de deur uit is, zegt Floor: ‘Ik heb gehoord dat er tijdelijk een appartementje vrijkomt. Grote woonkamer, balkonnetje op het zuiden, redelijke slaapkamer, aftandse keuken, niet al te hoge huur. Iets voor jou?’

‘Ja natuurlijk! Maar hoe dan?’

‘Je kunt mijn appartement onderhuren want ik ga samenwonen met Silas!’

‘Wat fantastisch!’ Ik loop achter de toonbank vandaan om haar een hug te geven. ‘’Dit is het beste nieuws dat ik in tijden heb gehoord!’