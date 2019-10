Kiki #82: ‘Hij neemt mijn tepel in zijn mond en zuigt erop’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Voordat ik bij Kees aanklop, leg ik eerst mijn oor op zijn deur. No way dat ik zijn kamer in ga als die meid er is. Vorige week betrapte ik ze samen onder de douche. In een flits zag ik zijn gespierde billen met haar handen erop, groene nagellak, haar hoofd achterover in extase. Ik ramde de badkamerdeur zo hard dicht dat het pijn deed aan mijn oren. Hij doet het er gewoon om, dacht ik, hij wil dat ik hem betrap. Maar nu hoor ik niets behalve een zacht muziekje en daarom durf ik naar binnen te lopen. ‘Wat is er?’ Kees zit op de bank met Kylie op schoot.

‘Ik wilde je even vertellen dat ik over een paar weken ga ik verhuizen en Kylie neem ik mee.’

‘Hohoho, hoezo ga je verhuizen? En Kylie krijg je sowieso niet mee. Die hoort hier.’

‘Hoe kom je erbij? Ik heb die kat van Mia gehad en ze is van mij.’

Hij schudt zijn hoofd. ‘Dit is zo typisch jij. Je denkt alleen maar aan jezelf. Dat je die kat een kloteleven geeft, maakt je niet uit. Jij weet toch ook wel dat katten zich aan hun huis hechten en niet aan hun baasje ’

‘En dadelijk trek jij bij die Aimee in en wie moet er dan voor Kylie zorgen? Trouwens, we mogen hier helemaal geen katten houden. Dat weet je net zo goed als ik. Als ik haar niet meekrijg, vertel ik aan de eigenaar dat jij een kat hebt.‘

‘Wat ben jij een trut. ’

Op mijn kamer ruim ik wat op terwijl ik aan Kees denk. Zo bizar dat we een paar maanden geleden geen moment van elkaar konden afblijven, en hij nu niet eens heeft gevraagd waar ik ga wonen! Het is zo’n enorme lul. En ik mis ‘m ontzettend. Ik mis het om de dag met hem door te nemen, dat ik tegen hem aankroop als ik niet kon slapen, en de seks. Met niemand heb ik zo lekker gevreeën als met hem. En nu doet hij dat met haar. Om te voorkomen dat ik wegzak in ellendige gedachtes (dat ze veel sexier is dan ik, en grappiger, en mooier, en minder dik, etc.) oefen ik een song die Jasper heeft geschreven. Het is een recht-in-je-hart-ballad en ik was eigenlijk verbaasd dat Jasper in staat is om zoiets gevoeligs te schrijven. ‘The way love can set you free’ zing ik steeds opnieuw. Tot Kees zijn hoofd om de hoek steekt en zegt: ‘Mag het wat zachter? Ik kan mezelf niet eens horen denken.’

Donderdag

Hij neemt mijn tepel in zijn mond en zuigt erop. Mijn handen glijden over zijn buik, voelen zijn zachte schaamhaar, dan zijn pik, stijf en bij het topje een beetje vochtig. Hij geeft met zijn vinger plagerig een tikje tegen mijn klit, duwt er zachtjes op, en verdwijnt dan met zijn hoofd tussen mijn benen. Ik moet echt eens met iemand anders naar bed gaan.