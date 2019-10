Kiki #83: ‘Ik kan gewoon niet pijpen en genieten tegelijk’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Lees ook: Kiki #82: ‘Hij neemt mijn tepel in zijn mond en zuigt erop’

Vrijdag

Jasper wil eigenlijk niet meer op bruiloften spelen, maar Silke is een oude vriendin. Terwijl we Love can set you free spelen, dansen Silke en haar kersverse man Wout innig omstrengeld met elkaar. Zij in een hippieachtige jurk met witte bloemen in haar haar, hij in een lichtblauw pak. Het is of ze in een eigen wereld zijn in plaats van in dit café waar druk wordt gepraat en gelachen. Als we pauzeren haal ik bij de bar een spa rood. Een man met een bril vraagt of ik het bruidspaar ken. ‘Ik heb Wout wel eens bij een festival gezien.’

‘Ik kende hem al toen hij nog in zijn broek plaste. Ik ben namelijk zijn broer.’ Zijn bruine ogen worden flink vergroot door zijn bril waardoor hij iets van een kikker heeft. Een heel aardige, dat wel. Hij vraagt door als ik een vaag antwoord geef, en na de tweede set heeft hij zelfs al een spaatje voor me klaargezet. We praten over werk – hij geeft les in economie, over katten, over Vietnamees eten. Zou ik verliefd op hem kunnen worden? Ik weet het niet. Maar als hij vraagt of ik bij hem thuis thee kom drinken, zeg ik ja. Het lijkt me heel therapeutisch om eens met een ander dan Kees seks te hebben. Gelukkig woont hij niet ver weg, want ik heb hakken aan waarin mijn kleine teentjes worden doodgedrukt. Hij maakt de voordeur open en drie trappen verder sta ik uit te hijgen in zijn woonkamer. Grote plofbank, poster van New York erboven, eettafel met stapels papieren erop, een flinke gatenplant in de hoek. Hij zet water op en zegt: ‘Ik heb ook verse gember. Wil je dat?’ Misschien bedoelde hij met thee ook echt thee. Dadelijk is hij gay! Heb ik weer: wil ik neuken, zit ik met een homo aan de earl grey. Maar als we op de bank zitten, legt hij zijn arm om me heen en zoent me, eerst teder, dan dwingend. Opwindend. Hij rits mijn jurk los en maakt met één hand mijn beha los. Zijn broek losmaken gaat mij een stuk lastiger af, maar hij helpt me. Zijn pik is keihard en behoorlijk lang. Zijn tong speelt met de mijne terwijl zijn vingers mijn klit betasten. Lekker. Tot hij mijn hoofd richting zijn schoot duwt. ‘Hoho,’ zeg ik. ‘Gelijk oversteken.’

‘69?’

Ik knik. Hij gaat op zijn rug op de bank liggen, ik kom op handen en knieën over hem heen zitten en neem zijn pik in mijn mond. Maar wat hij met zijn tong doet is zo fantastisch dat ik er al snel mee ophoud. Ik kan gewoon niet pijpen en genieten tegelijk. Ik sluit mijn ogen en concentreer me op de heerlijke sensatie. Ja ja, Jaaa!

Nadat ik ben klaargekomen, komt hij overeind, pakt mijn kont vast en neukt me, snel en kundig.

Daarna gaan we tegen elkaar aan op de bank zitten, knus onder een dekentje. We kletsen over van alles, tot hij plotseling zegt: ‘Je was toch niet van plan te blijven slapen?’ Dat klinkt niet erg hartelijk.