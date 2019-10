Kiki #84: ‘Ik zag het wel zitten om af en toe het bed met hem te delen’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Zondag

Voor singles is de zondag echt flut, vind ik. Setjes beleven nu avonturen in bed, sporten samen of gaan de stad in, ik verveel me rot. Terwijl ik Kylie aai probeer ik het Insta-account van die economieleraar te vinden, maar dat valt niet mee. Waarschijnlijk gebruikt hij een andere naam. Na de fantastische seks zaten we knus onder een dekentje op de bank te kletsen, tot hij ineens zei: ‘Je blijft hier toch niet slapen?’ Of je gezellig in een café staat en de TL-lampen springen plotseling aan. Weg sfeer.

‘Dan ga ik maar eens naar huis,’ antwoordde ik. Ik verzamelde mijn kleren en trok alles snel aan want ineens voelde ik me heel bloot.

Hij liep met mee naar de deur. ‘Dat was leuk’, zoende me gedag, kort en onpersoonlijk, en toen stond ik buiten. Zonder een vervolgdate of telefoonnummer en zelfs zonder vage beloftes als: ‘We zien elkaar wel weer.’ En daar was ik toch van in de war. Het is niet zo dat ik een relatie wil, absoluut niet. Ik rol steeds van de ene in de ander relatie en het is beter voor me om een tijd single te zijn. Om me niet aan anderen aan te passen, om erachter te komen wat ík wil. Maar ik dacht wel: misschien kunnen Tygo (want zo heet hij) en ik friends with benefits worden. Ik zag het wel zitten om af en toe het bed met hem te delen. Maar hij maakte zo ongeveer een opgeluchte indruk toen ik vertrok. Ik begrijp het niet. Ben ik te claimerig geweest? In gedachten ben ik al onze gesprekken nagelopen en ik heb volgens mij niets gezegd dat erop kon wijzen dat ik op liefde uit was. Vond hij de seks slecht? Dat kan ik mij bijna niet voorstellen, maar ik weet natuurlijk niet wat hij is gewend. Het waarschijnlijkst lijkt me dat hij een vriendin heeft. Ik vind zijn account – het is privé. Op FB kan ik hem makkelijker vinden, maar ook daar word ik niets wijzer van: een paar oude foto’s en wat gedeelde berichten over festivals en het milieu. Even twijfel ik of ik hem een PM zal sturen, met iets nonchalants als: ‘Dat was leuk vrijdagavond,’ maar nee. Als het is voorbestemd, kom ik hem vast weer tegen. Daarnaast vermoed ik dat hij niet gaat reageren en daar heb ik bij voorbaat een rotgevoel over.

Dinsdag

Binnenkort ga ik verhuizen en ik heb eigenlijk geen idee waar ik met mijn spullen naartoe moet omdat Floor al haar meubels laat staan. En dus bel ik ’s avonds mijn vader. We kletsen een poosje en dan vraag ik of ik een kast, bank en bed bij ze op zolder mag zetten. Aarzelend zegt hij: ‘Ik denk niet dat we daar ruimte voor hebben.’

‘Hoezo niet? De laatste keer kon ik op jullie zolder praktisch midgetgolfen.’

Het is even stil en dan zegt hij: ‘Het kan gewoon niet. Ik vertel het je nog wel.’ En vervolgens hangt hij op. Wat is dit nu weer?