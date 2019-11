Kiki #87: ‘Het gaat echt niet goed met mijn moeder’

Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Zaterdag

Donkere wallen, diepe plooien in haar gezicht, het gaat echt niet goed met mijn moeder. Ze kletst over een lastige kleuter bij haar in de klas, en negeert die enorme olifant die in de hoek van de keuken staat. Daarom vraag ik het maar: ‘Mam, wanneer gaat pap bij zijn vriendin wonen?’

Ze trekt wit weg. ‘Wie heeft er over mij gepraat?’

‘Mees. Waarom heb je tegen mij niets gezegd?’ Ze staat op om van het aanrecht een onzichtbare vlek weg te poetsen, maar ik laat me niet afleiden. ‘Mees zegt dat paps al een jaar een andere vriendin heeft. Wie is dat dan? Ken je haar? ‘

‘Het is een vrouwtje van de tennisbaan. Nog niet zo lang geleden gescheiden, en ze heeft twee kinderen die bij mij op school zitten.’

Oh mijn god, ik begrijp nu wel waarom ze het liever stilhoudt. Het moet een hel zijn om elke dag met je klas naar het schoolplein te lopen waar de vriendin van je man op haar kinderen staat te wachten. ‘Ze zitten toch niet bij jou in de klas?’

‘Nee, in groep vijf en zeven.’

‘Maar mam, dat pik je toch niet. Hij gaat al bijna een jaar keihard vreemd! Gooi hem eruit!’

Ze pakt een fles glassex en spuit dat op de brandschone keukenkastjes. Nog meer gepoets. ‘Ik ben al bijna 30 jaar met je vader, en ik sta niet toe dat hij me verlaat voor een verliefdheid. Dit is iets van voorbijgaande aard. Soms loopt het leven of een relatie niet precies zoal je wilt en dan moet je daarmee zien te dealen.’

‘Hij gebruikt je als deurmat!’

Woedend kijkt ze me aan. ‘Die toon pik ik niet van jou.’

‘Maar van papa pik je alles.’

‘Ik denk dat we uitgepraat zijn,’ zegt ze ijzig. Daarop pak ik mijn jas en loop de frisse buitenlucht in.

Zondag

Mijn eerste gedachte: OMG, wat heb ik een hoofdpijn. En de tweede: waar ben ik in hemelsnaam? Een griezelige dame in SF-harnas staart me vanaf een poster aan, en het ruikt ook niet fris. Zou ik overgegeven hebben? Voorzichtig steek ik mijn hoofd over de rand van het bed en ik zie een zwarte slip liggen. Onmiddellijk tast ik naar mijn eigen bips. Ja, broekje uit. Dan hoor ik een snurk. Naast me ligt een jongen die ik nog ken van de middelbare. Hoe heet hij ook alweer? Heb ik het met hem gedaan?

Reconstructie.

Nadat ik bij mijn moeder was geweest, ging ik naar Mia. We dronken (te veel) G&T’s en gingen toen naar de dorpskroeg. Wijntje, lachen, pilletje, watertje, ander café in, lachen, nog meer water, wijn, en kwam toen deze gozer in beeld? Volgens mij heb ik eerst met iemand anders gezoend. Ja! We stonden buiten en die jongen drukte me tegen een muur. Dat vond ik niet leuk. Toen kwam Joost? Nee, Jason in beeld, en hij heeft die ander weggeduwd en me blijkbaar mee naar huis genomen. En hadden we toen seks? Mijn hoofd barst bijna uit elkaar.