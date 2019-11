Kiki Faber (26) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

De laatste repetitie voor de break. Geen Jasper die vanwege een verkeerd nootje de boel platlegt, maar voluit spelen en zingen omdat we stuk voor stuk gek zijn op muziek. Na een paar nummers nemen we een biertje en praten we over wat iedereen de komende maanden gaat doen. Stijn gaat met zijn vriendin met een rugzak door Azië trekken en Jasper vertrekt naar Berlijn om daar aan nieuwe nummers te werken. De rest is niks bijzonders van plan, net als ik. Dan zet Jasper zet zijn biertje op de piano en begint een nummer spelen waar hij nog aan werkt. Het begin heel klein en breekbaar. Na het refrein pakt Stijn zijn gitaar en valt in, ik klap in mijn handen en zing zachtjes mee en Stijn drumt op lege bierblikjes, de rand van de bank en de stoel die voor hem staat. Het is magisch. Wanneer het nummer is afgelopen, geven we elkaar een hug. Wat ga ik deze mannen missen!

Vrijdag

Na sluitingstijd blijven Noëlle en ik om de winkel een kerstlook te geven. Om in de stemming te komen zingen we keihard mee met Michael Bublé: ‘All I want for Christmas is you!’ Uit het magazijn halen we wel tien dozen met kerstspul en we beginnen met het ophangen van de guirlandes. Er komt er een rond de kappersspiegel, om de toonbank, boven de deur. Daarna doen we lichtjesslingers in de boom, en vervolgens de versiering. Noëlle heeft in de loop van de tijd prachtige vintage ballen verzameld en ook al doe ik ontzettend mijn best om er geen te laten vallen, toch breek ik wel drie. ‘Dat hoort er een beetje bij,’ zegt ze. ’Wil jij de piek op de boom zetten? In mijn familie mag diegene dan een wens doen.’ Ik moet er een trapje bij pakken om de piek te plaatsen, en wens vervolgens met mijn ogen dicht dat het een gezellige kerst wordt. Daar ziet het op dit moment niet bepaald naar uit. Ik ga zeker niet naar mijn ouders want ik wil niet faken of alles dik in orde is. Floor zit vast met haar nieuwe gezin onder de boom, Mia met haar familie, mijn broer gaat waarschijnlijk naar de ouders van Lisette en het is onwaarschijnlijk dat ik de komende maand de liefde van mijn leven ga tegenkomen. Nee, dit wordt een solo kerst. Ik denk dat ik Kylie verwen met een stukje gekookte kip en mezelf met een kerstmagnetronlasagne en een Netflixmarathon. ‘It’s the most wonderful time of the year!’ zingt Noëlle blij terwijl ze nepsneeuw op het raam spuit. ‘Ik heb er zo’n zin in! We gaan weer met een grote groep vrienden in een huis in de Ardenne zitten. Doen we elk jaar, en gezellig dat dat is!’ Terwijl ze uitweidt over vuurkorven, lange wandelingen en fantastische vega-gerechten voel ik mijn stemming dalen naar vriespunt. ‘Wat ga jij eigenlijk doen?’ vraagt ze.

‘Met een deken over mijn hoofd op bed liggen en wachten tot het voorbij is.’

Ze lacht. ‘Jij bent altijd zo grappig!’