Kiki #94: ‘Je kunt wel blijven slapen,’ zeg ik. ‘Maar geen seks.’

Kiki Faber (27) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – woont in Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Vrijdag

Uiteindelijk zette Erroll gewoon de muziek uit en toen begreep iedereen wel dat het feest was afgelopen. De schade: een kapot schilderij, een geheimzinnige roodbruine vlek op de bank, en een kleed dat naar de stomerij moet. Naast mijn bed trof ik een vol condoom aan en in de gang had iemand tegen de muur gekotst. Tegen de muur! Gisteren hebben Jackie en ik uren gepoetst om alles weer een beetje schoon te krijgen. Het allerergst vind ik nog dat ik mijn lievelingsleren jack kwijt ben. De jas waarin ik me een tijger voel, ook als ik net ongesteld ben en een bad hair day heb. Misschien heeft iemand ‘m per ongeluk meegenomen, en komt ze ‘m nog terugbrengen maar die kans lijkt me niet groot.

Wanneer ik ’s avonds tv zit te kijken met de pest in en Kylie op schoot, wordt er aangebeld. Finn komt met grote passen de trap opgerend. ‘Wat ruikt het hier vreemd,’ zegt hij. ‘Ben je ziek?’

‘Nee hoor.’ Ik vertel van het feest, de gevolgen en dat ik tijdens kerst niets van mijn vader heb gehoord. Ineens zit ik een beetje te huilen. Hij slaat zijn arm om me heen, en trekt me tegen zijn borst. Prikkeltrui tegen mijn wang, een veilig gevoel. Maar als hij me probeert te zoenen, duw ik hem van me af. ‘Je weet toch dat ik op die manier geen gevoelens voor je heb?’

Hij lacht sullig. ‘Ja maar, je zag er zo aandoenlijk uit.’

‘Niet meer doen dus,’ zeg ik streng.

‘En wil je dat ik nu naar huis ga?’

‘Nee hoor, als je je maar gedraagt.’

We zoeken op Netflix een thriller op en ik drapeer een dekentje om ons heen. Gezellig zo. Ik mag Finn supergraag, maar vind hem ongeveer even opwindend als een lama. Wanneer de film is afgelopen, loopt het regent twaalven en regent het keihard. ‘Je kunt wel blijven slapen,’ zeg ik. ‘Maar geen seks.’

Even later liggen we naast elkaar in bed, allebei in een t-shirt en slip. Ik schuif naar hem toe en ga lepeltjelepeltje liggen, met mijn rug tegen zijn buik. Onmiddellijk voel ik zijn pik tegen mijn kont aanduwen. ‘Geen zorgen,’ bromt hij in mijn haar. ‘Gewoon een fysieke reactie waarmee ik niets ga doen.’ Even later begint hij zachtjes te snurken.