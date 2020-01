Kiki #95: ‘Al een paar dagen heb ik zo’n zin in seks’

Kiki Faber (27) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – woont in Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Over een maand wil Floor weer in haar huis. Ze deed of ze me daarmee een gunst bewees, maar ik heb een vet probleem. Vind in deze stad maar eens een appartementje zonder je scheel te betalen. Gemiddeld kost een appartementje 1500 euro per maand en dat is zo klein dat je er echt niet met een ander kunt wonen. Of je moet zo’n goede relatie hebben dat je het trekt om 24/7 op elkaars lip te zitten. Op snap en insta heb ik een grappig liedje gezet waarin ik om woonruimte vraag en dat heeft veel likes opgeleverd, maar nul tips. In de winkel heb ik een briefje opgehangen en als ik iets voor een klant afreken vraag ik daarna standaard of ze woonruimte weten. Nog geen succes. Ik krijg steeds meer het idee dat ik me óf meteen na mijn geboorte had moeten inschrijven bij een woningbouwvereniging of als baby al een huis had moeten kopen. Heb je nu een koopwoning, dan lach je iedereen uit. Gratis vakanties omdat je je huisje dan via Airbnb verhuurt, en ga je samenwonen dan verhuur je je huis gewoon voor het vier- of vijfdubbele van wat je zelf aan hypotheek betaald. Zo oneerlijk! Heb ik over drie weken nog niets, dan wordt het een doos onder een brug. Want ik ga absoluut niet terug naar mijn ouders.

Zaterdag

Al een paar dagen heb ik zo’n zin in seks. Je zou verwachten dat je dat via Tinder zo hebt geregeld, maar dat valt tegen. Eergisteren had ik een date met een jongen die minstens dertig kilo zwaarder was dan op de foto’s. Zijn broekband sneed in zijn buik en als hij bewoog werd een lobbig stuk rugvlees met zwart haar erop zichtbaar. Terwijl hij over zijn werk vertelde – iets bij een mediabureau – probeerde ik me voor te stellen hoe hij met dat zware lijf op het mijne lag. Dan drukt hij me dood, dacht ik, en toen kreeg ik zo de slappe lach dat hij geïrriteerd raakte. Vijf minuten later fietste ik weer naar huis, alleen.

Hopelijk is de date van vanavond leuker. Wanneer ik het café binnenloop zie ik hem al aan een tafeltje zitten. Goeie kop haar, klein baardje, mooie tanden. Onmiddellijk ga ik rechterop lopen en ik trek een big smile. ‘Dylan?’

Hij staat op en hugt me. Lekker geurtje – nog een pluspunt. We drinken samen een biertje en hebben geen superleuk gesprek, maar ook niet ongemakkelijk. Als ik nog wat wil bestellen, zegt hij: ‘Zullen we een stukje gaan wandelen? Het lichtfestival is bijna afgelopen en ik vind dat zo tof.’ Oké, origineel voorstel. Wel jammer dat ik de datelaarsjes aan heb waarin ik vooral goed kan zitten.

Even later lopen we langs de gracht en praten over van alles. Hij wijst een meerkoet aan en zegt: ‘Als een zwaan in de buurt van zijn nest komt, valt hij die aan. De meerkoet is de Badr Hari onder de vogels. Meteen erop los slaan.’ Dylan is echt leuk. Misschien zelfs een beetje te leuk om alleen seks mee te hebben.