Hoe leuk: je kunt nu ook naar Kiki’s verhalen luisteren in onze nieuwste podcast

Smul jij elke week weer van de avonturen van Kiki Faber? Het jongere nichtje van de welbekende Floor probeert haar weg te vinden in Amsterdam, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Al haar verhalen zijn nu ook te beluisteren in onze gloednieuwe podcast!

Ze wil een beroemd zangeres worden, haar grote liefde vinden en een appartementje voor zichzelf. Op dit moment woont ze bij Finn, haar beste vriend. Kiki zingt in een band en werkt in een warenhuis tot ze wat beters heeft gevonden.

Kiki podcast

Niet elke week de tijd om alle verhalen te lezen? Geen zorgen, want met deze nieuwste podcast blijf je altijd up-to-date. Of je nu onderweg bent of tijdens een fikse wandeling, je mist geen moment meer van de avonturen van Kiki Faber. En dat zijn er nogal wat!

Liefde

Want vindt ze wel óf niet de weg terug naar Kees? En als ze dan op zoek wil naar een nieuwe liefde, waar ontmoet ze iemand in deze krankzinnige tijd? Je volgt Kiki in haar pad om haar dromen na te jagen, met alle hobbels die daarbij komen kijken. Dat wil je niet missen toch? Je beluistert de podcast hieronder óf via Spotify en iTunes.

