Schrijver en presentator Liesbeth Rasker (32) woont in Amsterdam met poes Disco en schrijft elke week in VIVA over wat ze meemaakt.

Als je me vraagt: Lies, waar word jij nou écht blij van? Video’s van kittens die hun eerste stapjes zetten? Een kaasplank met al jouw lievelingskazen? De eerste lentedag dat je zonder jas naar buiten kunt? Dan zeg ik, neen. Waar ik direct een diep gevoel van blijdschap van krijg, is vriendelijke klantenservice. Wegens aanhoudende wifiproblemen bel ik bijvoorbeeld vrijwel maandelijks met mijn provider. Elke keer sta ik dan een halfuur in de wacht en moet ik luisteren naar een stem die zegt dat het ‘wat langer duurt dan u van ons gewend bent’, terwijl dit exact is wat ik van ze gewend ben. Vervolgens krijg ik iemand aan de telefoon aan wie ik het hele verhaal opnieuw moet uitleggen en die me oplossingen aanbiedt die ik al heb geprobeerd en niet werken. Waarom worden daar geen dossiers aangelegd? Waarom? Of probeer eens iemand aan de telefoon te krijgen van DUO, dat lukt je gewoon niet.

Nee, dan de klantenservice van Hostnet, het bedrijf dat de webhosting van mijn site regelt. Ik stapte over van WordPress naar Squarespace en moest daarvoor in het DNS van mijn domeinnaam (?) ‘wat instellingen’ wijzigen. Ik begon strijdvaardig onder het mom van independent woman die dit varkentje wel even zou gaan wassen. Maar toen ik dingen moest doen als tekenreeksen in templates invullen, bestaande A-records of AAAA-records verwijderen, en, indien aanwezig, het CNAME-record vervangen, werd het me te heet onder de voeten. Ik belde de klantenservice en zonder in de wacht te staan, kreeg ik een mens aan de telefoon. Nadat ik in lichte paniek had uitgelegd wat er allemaal misging, zei de stem ‘het komt goed, ik ga je helpen’, waardoor ik nog net niet begon te huilen van opluchting. Ik moest een bestandje downloaden waardoor hij in mijn computer kon en in nog geen tien minuten was geregeld waar ik al een uur op aan het zwoegen was.

Misschien komt het doordat ik erg weinig meemaak tegenwoordig, maar ik ben hier dagen vrolijk van geweest. Het gebeurt gewoon niet vaak dat bellen met een klantenservice een prettige ervaring is. Als dat dan wél een keer zo is, valt het extra op. Dit is gratis marketingadvies voor meelezende bedrijven, want ik adviseer iedereen nu om over te stappen op Hostnet. Ook een eervolle vermelding voor Albelli, waar ik altijd aardige mensen spreek die direct zonder morren een nieuw fotoboek sturen als er iets misging. Of huisdierwebshop Zooplus, die soms zelfs vragen hoe je kat heet nadat ze je hebben geholpen. Nou, dan heb je me hoor. Daar kan geen kitten, kaasplank of lentedag tegenop.

Deze column van Liesbeth Rasker komt uit VIVA-2021-01. Dit nummer ligt t/m 12 januari in de winkel of kun je hier online bestellen.

