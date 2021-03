Liesbeth Rasker: ‘Als ik naast hem in de auto zat, viel ik weer in katzwijm’

Schrijver en presentator Liesbeth Rasker (32) woont in Amsterdam met poes disco. In VIVA schrijft ze elke week over wat ze meemaakt.

Omdat ik wandeldates in de stad heb afgezworen, besloten de man die op m’n pad was gekomen en ik

om naar het strand te gaan. Hij haalde me thuis op. Dat betekende dat we de eerste keer dat we elkaar zouden zien direct veertig minuten naast elkaar in een auto gingen zitten. ‘Best intens,’ zei een vriendin, en dat is zo, maar het kon ook een voordeel zijn, want ik vind mannen in auto’s erg aantrekkelijk.

Althans, sommige mannen. Zo had ik ooit een paar jaar verkering met een zeer knappe man. Traditioneel type, altijd een pullover over zijn overhemd, mooi horloge om de pols, lange benen, dat werk. Die relatie kende zat problemen en dat traditionele was niets voor mij, maar elke keer als ik naast hem in de auto zat,

viel ik direct weer helemaal in katzwijm. Hij kon erg goed autorijden, dat is een voorwaarde.

Maar, goed kunnen rijden, is niet genoeg. Ik heb ook een tijdje gedate met een man die technisch gezien net zo goed met een auto overweg kon, maar achter het stuur toch niet hetzelfde sexappeal had.

Er is dus een onderscheid tussen ‘goed kunnen rijden’ en ‘sexy rijden’.

Dat sexappeal is niet helemaal te duiden, maar zit in ieder geval in de souplesse waarmee gereden wordt.

Ik word week in de knieën wanneer een man met grote nonchalance wijdbeens gaat zitten, linkerelleboog op het randje van de deur, rechterhand aan het stuur, en dan heel casual met gestrekte vingers en de palm van z’n hand door de bocht sturen. Alsof het hem geen enkele inspanning kost.

Het zal meespelen dat ik zelf niet heel goed ben op de weg. Na twaalf jaar rijbewijs zit ik nog altijd op het puntje van m’n stoel, holle rug, handen op tien voor twee, kin bijna op het stuur. Dus geef ik graag mijn lot in de kundige handen van de man naast me leg. Niet bepaald een levenshouding waar de feministen al die jaren voor hebben gestreden, overigens.

Een vriend van me zei dat dit fenomeen niet is aan te leren. ‘Die houding zit gewoon in je, net als de manier waarop je lacht. De één heeft een aantrekkelijke lach, de ander niet.’ Daar wil ik aan toevoegen dat het een groot misverstand is dat het helpt om in een heel dure auto te rijden.

Persoonlijk hou ik helemaal niet van opzichtig auto’s, dus een gewoon exemplaar werkt het best. Maar, zo merkte ik toen de stranddate en ik in een piepkleine Greenwheels zaten, zo’n koekblik is óók niet erg sexy. Afijn, dat kon hij ook niet weten, en gelukkig lachte hij wel heel leuk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief