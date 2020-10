Journalist en reisblogger Liesbeth Rasker (32) woont in Amsterdam met poes Disco en schrijft elke week in VIVA over wat ze meemaakt.

Ik werd toegevoegd aan een appgroep met enkel vrouwen en een overduidelijke schuilnaam en wist direct hoe laat het was. Er wordt een babyshower georganiseerd. Op mijn leeftijd gebeurt dat steeds vaker. Ik ga niet naar babyshowers. Dat vinden mensen vaak raar. ‘Daar ben je toch vriendinnen voor?’ zeggen ze dan. Bij mijn eerste uitnodiging was ik braaf en onwetend van de partij. Maar toen ik vervolgens een hele middag theezakjes heb moeten knutselen en niemand dat zonder enige ironie bleek te doen, besloot ik dat dit niet mijn kop thee is.

Het helpt overigens niet mee dat ik zelf geen kinderen wil. Ik heb daar niets te zoeken, aangezien tijdens een babyshower vooral wordt gepraat over het krijgen of hebben van kinderen. Dit weet ik van vriendinnen die er wel nog heen gaan. Zo sprak ik laatst iemand die aanwezig was bij een zogeheten ‘mother blessing’, iets wat dankzij de zusjes Kroes onmetelijk populair is. Er was een ritueel waarbij je met de polsen aan elkaar wordt vastgebonden met een streng rode wol (omdat iedereen verbonden is), de wol vervolgens wordt losgeknipt, (want we gaan weer onze eigen weg), en dat stuk wol moet je dan dragen totdat de bevalling is geweest. Als emotioneel hoogtepunt werd een nummer van Céline Dion gedraaid, moesten ze in een cirkel elkaars handen vasthouden, de ogen sluiten, en aan het ongeboren kind denken. Dit is voor niemand leuk.

Het is niet dat ik niet blij ben voor de zwangerschap van mijn vriendinnen, begrijp me niet verkeerd. Ik zit al huilend op de bank als ze vertelt dat ze haar spiraal eruit laat halen. Ook is het niet zo dat ik kinderen stom vind, wat gezien mijn afwezige kinderwens nog weleens wordt gedacht. Wat ik wel stom vind, is dat veel vrouwen een groot deel van hun rationeel denkvermogen verliezen zodra het over baby’s gaat. Ik heb heel succesvolle, razend intelligente vrouwen bloedserieuze gesprekken horen voeren over welke strategie ze gebruikten voor het spel ‘geblinddoekt luiers verschonen’. Dat is trouwens ook zo erg, de vaak ronduit zwakzinnige spelletjes die gespeeld worden bij babyshowers. ‘In deze grote vaas zitten veiligheidsspelden, raad hoeveel het er zijn!’ Of, het babyfotospel, waarbij iedereen een babyfoto van zichzelf moet meenemen en de rest moet raden van wie die foto is. Er zijn vast ook leuke babyshowers, maar het gevaar is dat je vooraf niet weet waar je mee te maken krijgt. Niet lang geleden kreeg ik een appje van een andere zwangere vriendin. ‘Lies er wordt een babyshower georganiseerd, maar ik heb gezegd dat ze jou niet moeten uitnodigen. Kom jij maar gewoon een glas wijn bij me drinken, veel leuker.’ Kijk, dáár ben je vriendinnen voor.

Beeld: Tom ten Seldam