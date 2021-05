Liesbeth Rasker: ‘Waarom mogen we niet vol zijn van onszelf? ‘

Liesbeth Rasker (32) is journalist en woont met poes Disco drie hoog achter in Amsterdam. In VIVA schrijft ze elke week vol verwondering over haar leven als reislustige single dertiger.

Op TikTok zag ik een video van een vrouw die tijdens het contouren de theorie poneerde dat het patriarchaat floreert bij de onzekerheid van vrouwen. Want, zo redeneerde zij, zo blijven vrouwen de bevestiging en waardering van mannen zoeken, wat mannen invloed geeft op die vrouwen.

Om die reden vinden mannen het dan ook vaak onaantrekkelijk wanneer vrouwen zichzelf aantrekkelijk vinden; het zet ze buitenspel. Hoe langer ik daarover nadacht, hoe logischer het werd. Er zijn zo veel onderdelen van de maatschappij waarin de vrouwelijke onzekerheid een hoofdrol speelt.

Van dieetproducten tot foundation en van waxsalons tot corrigerend ondergoed – de afkeer van zichzelf die vrouwen is aangeleerd en die ze vervolgens hebben geïnternaliseerd, is voor tal van bedrijven de basis van hun winst.

Niet alleen mannen houden dit in stand, vrouwen zijn onderdeel van hetzelfde systeem. Een vriendin en ik hadden een discussie over een Nederlandse actrice die geregeld knappe foto’s van zichzelf op Instagram zet. ‘Zonde dat ze zo duidelijk maakt dat ze zichzelf zo knap en geil vindt. Het zou haar sieren als ze dat niet zou doen,’ zei mijn vriendin.

Terwijl, waarom eigenlijk? Waarom mogen we niet vol zijn van onszelf? Waarom siert bescheidenheid de mens? En waarom is het arrogant om jezelf knap te vinden? In het verlengde ervan ligt de onkunde om een compliment aan te nemen. Op een welgemeend ‘wat zie je er goed uit vandaag’ volgt dikwijls iets in de trant van ‘oh echt? Pfoe ik heb juist zulke wallen / m’n haar is vet / nee joh, ben jij gek.’ Reageren met ‘ja weet ik, dank je’ is iets wat Phoebe in Friends zegt en waar vervolgens het gehele publiek hartelijk om moet lachen. ‘You don’t know you’re beautiful, that’s what makes you beautiful’ zingen de jongens van One Direction veelzeggend.

Als ik foto’s van mezelf zie van tien jaar geleden, zou ik wíllen dat ik toen niet de hele dag bezig was met mezelf lelijk vinden. En over tien jaar zal ik dat ook zeggen over foto’s van nu. Er is dus geen tijd te verliezen met omarmen dat je hartstikke mooi bent én dat je dat mag uitdragen.

Zeg elke ochtend tegen je spiegelbeeld hoe knap je bent, ga erin geloven. Wees unapologetically blij met hoe je eruitziet, en gooi, als je dat wilt, de foto’s waar je trots op bent online, zónder je er in de caption voor te verontschuldigen.

Veroordeel vrouwen die zichzelf mooi vinden niet, ambieer hun zelfliefde, wees onafhankelijk in je zelfvertrouwen. Als je jezelf mooi vindt, heb je daar geen man (of vrouw) meer voor nodig. En zo slaan we stukje voor stukje het patriarchaat aan diggelen.