Liesbeth Rasker: ‘Ik wil ook meedoen met de collectieve blijheid’

Schrijver en presentatrice Liesbeth Rasker (31) woont in Amsterdam samen met poes Disco. In VIVA schrijft ze elke week over wat ze meemaakt.

Een groot voordeel van wonen op een plek zonder seizoenen lijkt me dat je nooit slaaf van het weer hoeft

te worden. Iets waar ik hier in de-zon-schijnt-oh-en-nu-regent-het-weer-voor-altijd-Nederland behoorlijk veel last van heb. Neem die week in februari toen het zomaar opeens lente was. Direct zag ik iedereen op Instagram met elkaar in bootjes zitten, in parken liggen en er werden zelfs barbecues aangestoken.

Of de week daarvoor, toen het Nederlandse water dichtvroor en men voor het eerst in jaren op natuurijs kon schaatsen. Opeens had iedereen schaatsen én bleek iedereen precies te weten waar je heen moest om optimaal gebruik te maken van dit unieke ijsmoment. Vrienden die ik ervan verdenk nog nooit buiten de ring van Amsterdam te zijn geweest, gingen in rechte lijn naar Friesland, waar ze op precies de goede plek het ijs op gingen, op hun noren die ze blíjkbaar al die jaren ergens hadden liggen.

Dagenlang stonden mijn Instagram en meerdere appgroepen vol met video’s van dolgelukkige gezichten, rood van de kou en opwinding, op krakend ijs en bij knisperende vuurkorven.

Op dat soort dagen wil ik ook meedoen met de collectieve blijheid, maar ik weet vaak niet op tijd aan te haken bij een plan waardoor ik een beetje verloren overblijf, enorm zit te balen dat ik alleen thuis zit, terwijl ik normaal gesproken dól ben op alleen thuis zitten.

Ik noem dit weerFOMO. WeerFOMO komt door het idee dat ik móet genieten van het mooie weer, omdat het anders zónde is. Leven in wisselvallig Nederland heeft ervoor gezorgd dat ik bij elke zonnige dag denk dat het de laatste zal zijn en dat ik dus álles eruit moet halen wat erin zit. Optimaal gebruik maken van het weer, ik vind het nog een hele klus.

Ook tijdens de snikhete zomerse dagen hang ik meestal maar wat lethargisch in en om m’n huis, terwijl ik jaloers toekijk hoe mensen in mijn social media feeds met grote groepen vrienden ontzettend de dag aan het plukken zijn.

Toen het laatst weer zo’n zonnige dag was en ik dwangmatig voor de duizendste keer door de stad wandelde, appte een vriendin: ‘Vind jij het ook zo heerlijk om juist op dit soort dagen de gordijnen dicht te doen en de hele dag binnen te blijven?’ Ze noemt dat ‘avondje spelen’ en gaat dan op een stralende dag in haar donkere woonkamer series bingen.

‘Het voelt echt goed om boven het weer te staan.’ Of ik verhuis ooit naar seizoenloos Los Angeles, of ik word toch iemand die vooraan staat bij zomerse of winterse plannen. Maar anders lijken deze ‘avondjes’ me een prima alternatief.

