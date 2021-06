Liesbeth Rasker: ‘Na een jaar lockdown is het hoog tijd voor de fuckdown’

Liesbeth Rasker (32) is journalist en woont met poes Disco drie hoog achter in Amsterdam. In VIVA schrijft ze elke week vol verwondering over haar leven als reislustige single dertiger.

Mijn beste vriend hing aan de telefoon en vertelde me met een mix van verbazing en trots dat hij net ongelóóflijk was versierd door een knappe vrouw op de fiets. ‘Hallo, hé hallo, wacht nou even,’ zei ze terwijl ze naast hem kwam fietsen, ‘wil je een stukje met me wandelen?’De vriend in kwestie, al jaren zeer gelukkig met een zeer leuke vrouw, had in geen tijden zulk expliciet versiergedrag meegemaakt, maar ik wist direct wat hier aan de hand was. Slutty summer komt eraan, en ze staat ongeduldig aan de poorten van de pandemie te rammelen.Nu ook bij ons de vaccinaties eindelijk een beetje op stoom komen en de zomer zich in volle glorie aan ons openbaart, begint de zin in het leven weer overvloedig door de stad te stromen. Alle singles die anderhalf jaar alleen op de bank zaten en gekleineerd werden met ‘knuffelbuddies’ en ‘daten mag, maar wel op afstand’, komen nu uit hun huizen gerend.

De term komt uit New York, daar werd onder de noemer slutty summer uitvoerig online gedeeld wat iedereen ging doen als straks alles weer mocht. En nu het zover is, zijn op Twitter onder deze hashtag al de eerste verhalen te lezen van mensen die uit restaurants worden gezet omdat ze de wc gebruikten als bed, nadat ze elkaar een uur geleden op straat hadden ontmoet.

‘New York is back, slutty summer is here.’ En nu dus ook bij ons. Heb ik aanzienlijk langer dan goed voor me was nog niet eens oogcontact gehad met een man gehad. Opeens kwam ik een oude vlam tegen met wie het vuurtje pardoes weer oplaaide. Ik stuurde de onvoorstelbaar knappe man die ik op Raya zag een bericht op Instagram, iets wat ik normaal gesproken nóóit zou durven. Er werd behoorlijk geflirt op een verjaardag met iemand die veel te jong voor me was, maar desalniettemin erg tot de verbeelding sprak.

Ik moet ook denken aan de vriendin die al maanden aan het daten was met iemand en onlangs aan de kant werd gezet omdat hij deze zomer ‘vrij wil zijn’. Zou ik hem normaliter willen vierendelen vanwege zo’n ploertige reden, nu denk ik: de man heeft een punt. Historisch gezien is dit overigens niet vreemd. Na collectief lijden volgt collectief plezier. Ik vind dan ook dat niemand zich deze zomer hoeft te verantwoorden voor zijn of haar daden. Heb je drie verschillende scharrels lopen? Elk weekend een andere minnaar in je bed? Op één avond met vier mensen gezoend? Good for you! Na een jaar lockdown is het nu hoog tijd voor de fuckdown. Dus bij deze.

