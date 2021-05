Liesbeth Rasker: ‘Pas toen ik eindelijk voor mezelf koos, kwam het goed’

Liesbeth Rasker (32) is journalist en woont met poes Disco drie hoog achter in Amsterdam. In VIVA schrijft ze elke week vol verwondering over haar leven als reislustige single dertiger.

‘Mijn hart is bezet,’ zei Marco Borsato tegen Frank Dane in de 538 ochtendshow. Het ging over Leontine, met wie hij sinds kort weer aan het daten is. ‘We doen leuke dingen en we zien wel waar het schip strandt,’ legde hij uit. ‘Maar dit gaat goed komen toch Marco!’ riep Frank Dane dolenthousiast, waarop Marco de boot afhield door te zeggen dat ze ‘de vorm hebben losgelaten’. Maar Frank blijft aandringen. Hij vraagt het iedereen in de studio: ‘Dit komt toch gewoon goed jongens!’ en wendt zich nogmaals tot Marco, die uiteindelijk zegt dat het inderdaad de intentie is dat het ‘goed komt’.

Ik vond het een veelzeggend gesprek, waarbij vooral het gehamer over ‘goed komen’ me opviel. Want, wat is goed komen eigenlijk? Marco heeft elf jaar de boel bij elkaar gelogen, reeg de affaires aan elkaar en geeft nog altijd het faillissement van zijn bedrijf drieduizend jaar geleden als grote reden voor zijn ‘verkeerde beslissingen’.Bij Linda de Mol mocht hij bovendien uitgebreid uithuilen tijdens haar Linda’s wintermaand, waar hij even verduidelijkte dat het niet zómaar vreemdgaan was, hij had een ‘intimiteitsvacuüm’ op te lossen. Wat zo veel betekent als: als ik thuis niet kan neuken, doe ik het wel buiten de deur. Eigenlijk is dus niets zijn schuld.

Leontine lijkt me een leuk, slim mens en ze zal haar redenen wel hebben, maar ik gun haar meer dan een man die liefdesliedjes vol rijmelarij van het niveau lik-me-vestje zingt, met holle frasen waar hij zelf dus vooral schijt aan heeft.

Mijn punt is: terug bij elkaar komen, is niet altijd de enige invulling van ‘goed komen’. Ik herinner me hoe het jaren geleden uitging met mijn toenmalige geliefde. Dat was alles behalve een gezonde relatie, we hadden het al maanden eerder moeten stoppen. Maar na een week zonder elkaar besloten we toch, in een vlaag van verstandsverbijstering, weer met elkaar verder te gaan.

‘Wat gewéldig dat het toch goed is gekomen,’ zeiden mensen soms. Terwijl ik nog nooit zo ongelukkig was geweest als in het jaar dat volgde. Pas toen het definitief uitging – een jaar daarna – en ik eindelijk voor mezelf koos, kwam het weer goed.

Uiteraard weet ik niet hoe het er bij Leontine en Marco achter de schermen aan toe gaat. Maar mocht jij in een relatie zitten waar je, als je héél eerlijk naar jezelf bent, niet gelukkig van wordt, weet dan dat ‘goed komen’ soms betekent dat je dus wél uit elkaar gaat. Ook al zijn break-ups nog zo stom. Liever even ongelukkig in je eentje, dan langdurig met z’n tweeën. Eigenlijk is alleen dat de waarheid.