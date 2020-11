Liesbeth Rasker: ‘Voor influencers met minder persoonlijkheid is het een hele kluif een ‘echte’ foto te maken’

Journalist en reisblogger Liesbeth Rasker (32) woont in Amsterdam met poes Disco en schrijft elke week in VIVA over wat ze meemaakt.

Wie net als ik veel tijd op Instagram doorbrengt, heeft een interessante verandering zien gebeuren. Was het jarenlang de bedoeling de best gefilterde versie van je leven te etaleren, tegenwoordig draait alles om realness. De geposeerde en bewerkte foto’s moesten plaats maken voor een pastelkleurige zee aan ogenschijnlijke willekeur. Opeens zien we foto’s van semi-artistieke schaduwen op muren. Of van de etalage van een antiekwinkel. Van wolken. Een bos bloemen op bed. Het is bedachte echtheid nog wel echt? leek wel alsof alle grote modeinfluencers een geheime vergadering hebben gehad waarin de nieuwe strategie werd uitgerold. Een enkeling besloot een stap verder te gaan en nam zichzelf als onderwerp voor realness.

In Nederland is het bekendste voorbeeld Rianne Meijer, die steeds haar schitterende foto’s flankeerde van minder goed gelukte varianten uit dezelfde shoot. Omdat knappe plaatjes allemaal om angles gaan, was haar punt. Kijk, zó heb ik een kaaklijn, en zo drie onderkinnen. Vaak is het een split screen, waarbij links het perfecte Insta-plaatje te zien is, en rechts het gewone plaatje. Verfrissend, fijn dat zelfs iemand die zo fotogeniek is als zij ook een stuk minder fortuinlijk uit de hoek kan komen. Deze strategie zorgde ervoor dat ze in recordtempo meer dan een miljoen volgers verzamelde, en nog altijd zijn haar ‘echte foto’s’ met afstand de populairste op haar profiel.

De laatste tijd zie ik steeds vaker Nederlandse influencers haar voorbeeld volgen. Laat ik vooropstellen dat het natuurlijk een heel goede ontwikkeling is dat minder geposeerde foto’s opeens hip zijn. Maar het werpt ook een haast filosofisch vraagstuk op: is bedachte echtheid nog wel echt? Want waar Rianne met gemak oprecht overkomt (wat ook komt doordat ze heel grappig is), is het voor influencers met minder persoonlijkheid een hele kluif. Voor hun ‘echte’ foto moeten ze hun rug hollen, hun buik uitzetten, flink vooroverbuigen om zo een paar huidplooien tevoorschijn te toveren die dan voor herkenning moeten zorgen. Of ze trekken met pluizig ongewassen haar hun kin in en meten zichzelf een gek lachje aan. Maar wanneer je jezelf opzettelijk lelijker of dikker moet maken dan je in feite bent, om zo mee te doen aan een trend die mensen die er wél echt zo uitzien een beter gevoel moet geven, doemt de vraag op voor wie je dit nu eigenlijk doet. Weinig zo ongemakkelijk en lelijk als geregisseerde eerlijkheid. Tegen hen zou ik dus willen zeggen: doe maar niet. Je hóeft niet aan elke trend mee te doen, je mág ook gewoon knap en dun zijn. Het is 2020, ook dat kan tegenwoordig.

Beeld: Tom ten Seldam