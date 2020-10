Liesbeth Rasker: ‘Waarom ben je als volwassen man niet in staat om je eigen troep op te ruimen?’

Journalist en reisblogger Liesbeth Rasker (32) woont in Amsterdam met poes Disco en schrijft elke week in VIVA over wat ze meemaakt.

Op TikTok zag ik een filmpje van een vrouw, type republikeinse stay at home mom. Zuchtend en steunend liep ze door haar huis, overal sokken, kleren en gebruikte borden oprapend. De ‘grap’ was dan dat die spullen niet van haar tienerkinderen waren, maar van haar man. Een vergelijkbaar filmpje kwam van een jonge vrouw die recent was gaan samenwonen. In shock vertelde ze dat ze niet had voorzien opeens een kind in huis te hebben, wiens was en vaat ze moest doen. Duizenden vrouwen maakten een eigen variant van deze zogenaamd komische video’s, allemaal lijdend aan hetzelfde probleem: de rommel van hun mannelijke partner.

‘Wie dit allemaal wel snapt, is Rick.’

Blijkbaar is het in veel huishoudens nog steeds heel normaal dat de vrouw alle huishoudelijke taken op zich neemt, en de volwassen man zich als een naar sportsok stinkende puber gedraagt. Die borden naast het bed laat staan, schoenen op de trap laat slingeren en onderbroeken steevast naast de wasmand dumpt. Vermoedelijk zijn dit mannen die van huis uit niet hebben leren opruimen, altijd met huisgenoten of partners hebben gewoond, en dus geen idee hebben hoeveel tijd het kost om een huis aan kant te houden. En dat niet alleen, ze denken blijkbaar dat hun vieze broeken als ware het magie weer gevouwen en wel in de kast terechtkomen. Onder die video’s staan hoofdzakelijk reacties van vrouwen die het oh zo herkenbaar vinden, en een paar van vrouwen die zeggen zo blij te zijn dat hun man haar wél in het huishouden helpt. Terwijl, als je samenwoont dan helpt hij jou niet, dan ruimt hij gewoon zijn eigen huis op. Ik begrijp niet waarom je als volwassen zelfrespecterende man niet in staat bent je eigen troep op te ruimen. En vooral snap ik niet dat je als volwassen zelfrespecterende vrouw ermee akkoord gaat dat jij degene bent die de hele toko draaiende houdt. Tegen die vrouwen wil ik zeggen: stop hier onmiddellijk mee. Laat hem maar eens zien wat er dan gebeurt.

Wie dit allemaal wel snapt, is Rick. Een 26-jarige bouwvakker uit Asten die onlangs meedeed aan het datingprogramma Lang leve de liefde. Zijn ouders wonen om de hoek, ‘das handig voor als ze vuile was komen doen, of wanneer er gepoetst moet worden. Want dat doe ik niet.’ Zijn toekomstige vrouw dient die taken over te nemen. Maar, ze moet óók gewoon een baan hebben. Totdat ze een kind krijgt, dan mag ze thuisblijven. ‘Als je geen kinderen hebt, ja dan kun je gewoon ‘werreke’.’ Dat een vrouw met hem automatisch ook een hulpeloze baby in huis haalt, heeft hij blijkbaar zelf niet door. Om moedeloos van te worden, maar het zal wel weer veel knotsgekke TikTok-filmpjes opleveren.

Beeld: Tom ten Seldam