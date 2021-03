Schrijver en presentator Liesbeth Rasker (32) woont in Amsterdam met poes Disco en schrijft elke week in VIVA over wat ze meemaakt.

Een zelfbenoemd businesscoach met tienduizenden volgers deed een Q&A op Clubhouse om haar nieuwe e-book te promoten. Eén van de vragen was van iemand die kwaad werd van grote bedrijven die vroegen of ze lezingen in ruil voor ‘exposure’ wilde geven, wat kon ze daaraan doen?

Het antwoord van de guru (die naar eigen zeggen tonnen verdient met haar aanpak, als je haar e-book koopt, kun jij dat ook) was dat ze moest onderzoeken waaróm dat haar zo boos maakt. Wat zat er achter die emotie? Dáár moest ze wat aan doen, ze moest haar mindset veranderen.

En daar viel het grote trendwoord: mindset. Tegenwoordig kun je werkelijk alles oplossen met je mindset. Je verdient te weinig geld? Verander je money mindset. Je kunt geen leuke date vinden? Je hebt vast een gesloten mindset.

Nu is er best wat te zeggen voor een levenshouding waarbij het minste of geringste niet tot totale razernij zal zorgen. Maar als een grote commerciële partij jou vraagt ergens op te draven voor een vermelding in hun programmaboekje, dan mag je best van je af bijten en zeggen dat zij toch ook niet met een programmaboekje hun hypotheek kunnen betalen.

Of als je oma overlijdt en de lockdown je te veel wordt, dan heb je geen reet aan de opmerking ‘je moet gewoon een positieve mindset ontwikkelen’. En als een man na een paar leuke dates opeens niets meer van zich laat horen, dan ligt dat niet aan jouw mindset, dan is hij gewoon een lul.

Ooit zat ik in een behoorlijk ongelukkige relatie. Ik moet het me gewoon niet zo aantrekken, dat hij nooit vraagt hoe het met me gaat als ik weer eens huilend in bed lig, dacht ik bijvoorbeeld. ‘Je hebt geen invloed op het gedrag van de ander, wel op hoe jij reageert op dat gedrag,’ zeiden mensen dan; wat een voorloper is van de mindset-gekte.

Maar door de oplossing van problemen altijd in je eigen mindset te zoeken, wat dat ook moge betekenen, leg je de verantwoordelijkheid ook altijd bij jezelf en verandert er niets aan het gedrag waar het mee begon. Jíj moet je aanpassen, jíj moet je initiële gevoel aan de kant zetten om de acties van de ander je niet te laten raken. Als je dat maar lang genoeg doet, blijf je over met een uitgevlakte versie van jezelf waar alles gewoon vanaf glijdt en geloof me: dat wil je niet.

Don’t sweat the small stuff en blijf redelijk, maar word kwaad, kom voor jezelf op, spreek je uit en reken af met externe factoren die je dwars zitten. Dat lijkt mij persoonlijk de beste mindset.

Foto: Tom ten Seldam