We zitten op het punt van de pandemie dat de lol er wel vanaf is. Bananenbrood heeft z’n magische charme verloren, de Netflix-kuilen op de bank lachen je uit, de lichttherapielamp is na vier enthousiaste ochtenden weer vergeten, en ‘lekker knus’ gaat over in ‘ik verveel me dood.’ We zijn het zat. Of in elk geval: ík ben het zat. Als mensen vragen hoe het gaat, heb ik vaak geen antwoord meer. Het gaat gewoon. Er is geen waardeoordeel. Goed of slecht zijn begrippen van vroeger. Ik sta op, sta onder de douche, werk, lig op de bank, ga naar bed. Herhaal dit dagelijks. Wás er nog maar iets slecht, denk ik soms. Was er nog maar iets. Iets!

Mensen die lang in de woestijn lopen, kunnen door het gebrek aan prikkels dingen ervaren die er niet zijn. Ik begrijp dat. Tijdens de Amerikaanse verkiezingsweek heb ik mezelf als een bezetene op CNN gestort, een zeer prikkelvolle omgeving. Bij elke key race alert voelde ik weer even dat ik leefde. Bij elk breaking news voelde ik een vleug van opwinding zoals ik nog ken van vroeger, van vóór maart 2020. Het was eindelijk weer iets. Iets!

Ik klampte me vast aan de woordenstroom van John King en zijn magic wall. Aan de messcherpe opmerkingen van Anderson Cooper. Aan de onberispelijke Jake Tapper. In elke serie of film over Amerikaanse news anchors zien ze eruit als Jake Tapper. En vooral verloor ik mezelf in Chris Cuomo. De brede, lange en onweerstaanbaar aantrekkelijke Italiaanse Amerikaan met New Yorks accent, blauwe ogen en elke avond hetzelfde zwarte pak. Inmiddels is Biden allang verkozen, maar ik hou nog altijd vast aan Chris. Ik volg hem op Twitter, op Instagram, en – ik ben er niet per se trots op – volg zelfs zijn dochter Bella op TikTok. Ook op YouTube weet het algoritme wat ze me moeten serveren. Soms ben ik zomaar een uur kwijt aan mijn Cuomo rabbit hole. Afgelopen weekend heb ik vijf keer achter elkaar dezelfde video gekeken. Een interview met Stephan Colbert uit 2019, Stephan and Chris Cuomo get after it, heet het. ‘Oh dear I’m hyperventilating right here and seeing Cuomo take off his tie was too much for a lady of 64’ schrijft iemand in de reacties. Daar sluit deze lady of 32 zich bij aan.

Soms denk ik dat ik oprechte gevoelens voor hem aan het ontwikkelen ben. Dat ik vergeet dat hij een vijftigjarige Amerikaan is met een gezin. Dat ik nooit met Chris Cuomo zal zijn. Dat dit niet het echte leven is. Het wordt echt tijd dat dat vaccin er komt.

