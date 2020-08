Liesbeth Rasker: ‘Het zal wel aan mij liggen, maar hoe moet dit mij precies upliften?’

Journalist en reisblogger Liesbeth Rasker (32) woont in Amsterdam met poes Disco en schrijft elke week in VIVA over wat ze meemaakt.

Afgelopen week kreeg ik een DM op Instagram waarin de afzender vertelde dat ik ‘gekozen’ was om mee te doen aan een ‘woman empowerment challenge’. De bedoeling was dat je een zwart-witfoto van jezelf post met #challengeaccepted en de naam van degene die jou heeft genomineerd. Vervolgens moet je vijftig andere vrouwen een DM sturen met dezelfde tekst, die eindigt met ‘I chose you because you are beautiful, strong and incredible. Let’s love each other!’ Het doel van dit alles is, als ik het goed begrijp, om het vrouw-zijn te vieren. Al snel bleek dat dit niet een of andere obscure moderne variant van een kettingbrief was, maar dat miljoenen vrouwen meededen. Volgens Insta zelf waren er in anderhalve week al meer dan drie miljoen foto’s geplaatst met de bijbehorende hashtags, onder meer door grootheden als Reese Witherspoon, Kerry Washington en Cindy Crawford. ‘Love this simple way to lift each other up’ schreef die laatste, bij een foto waarop ze schalks weglacht van de camera. Het zal wel aan mij liggen, maar hoe moet dit mij precies upliften?

Het is niet de eerste keer dat er uit naam van ‘sisterhood’ allerhande ijdele initiatieven ontstaan. Je hoeft niet ver te scrollen om een caption te vinden van een vrouw waarin ze holle frasen scandeert over hoe ‘vrouwen elkaar altijd moeten blijven supporten’. Steevast gepaard met foto’s waar de afzender zeer bevallig opstaat. Wat exact de reden is dat ik vooral met m’n ogen moet rollen van deze zwart-witchallenge, die namelijk helemaal geen ‘challenge’ is. Want wat is hier precies de uitdaging? Of is het vooral een excuus om een lekkere foto van jezelf te posten? En dan moet je ook nog vijftig andere vrouwen gaan DM’en. Vijftig! Daar heb je als hardwerkende, empowerde vrouw toch helemaal geen tijd voor, de logica hierachter — dat je vrouwen ‘in hun kracht kunt zetten’ door een clichématige caption en knappe foto van jezélf te plaatsen — ontgaat me volledig. Bovendien vind ik het nogal kleinerend om te doen alsof dit soort toneelstukjes daadwerkelijk iets uitmaken binnen de strijd om gelijke behandeling. Bij dit soort dingen vind ik het dan leuk om me voor te stellen hoe het zou zijn als mannen het doen. Zie je Barack Obama al een zwoele selfie plaatsen met ‘because all men are strong and amazing and we should love each other, thank you @leonardodicaprio for this wonderful challenge’? Nee. Desondanks staat m’n hele timeline vol met zwart-witselfies, ook van vrienden en kennissen die ik normaal heel hoog heb zitten. Ik hoop dan maar dat al die vrouwen in het echte leven dan ook hun eigen geld verdienen, op een vrouw stemmen, voor zichzelf opkomen en mannen aanspreken op onacceptabel gedrag. Challenge accepted.

Foto: Lin Woldendorp

