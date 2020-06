Journalist en reisblogger Liesbeth Rasker (31) woont in Amsterdam met poes Disco en schrijft elke week in VIVA over wat ze meemaakt.

Er zijn bijna geen steekhoudende argumenten te bedenken om vóór het koningshuis te zijn, maar persoonlijk heb ik een groot zwak voor de monarchie. Wim Lex en Max natuurlijk, maar ons koningshuis is zoals alles in Nederland vooral ‘lekker normaal’, en dan pas koninklijk. Voor de echte koningshuisbeleving richt ik mij graag tot de Britse variant, mijn favoriete koningshuis. Ik zou zó graag willen weten wat er in Buckingham Palace gebeurt. Hoe ziet Elizabeth eruit als ze ’s ochtends wakker wordt? Zou er een lakei binnenkomen die de gordijnen open zwiept, en haar vervolgens wast en aankleedt? Net als in Downton Abbey? En zou ze dan aan een gigantische tafel ontbijten, met helemaal aan de andere kant haar man Philip. Zouden ze elkaar nog goedemorgen kussen? En liggen ze ’s avonds samen op de bank series te kijken? Zouden ze The crown gezien hebben? Juist het gegeven dat we dat nooit zullen weten, maakt me gek van nieuwsgierigheid.

Net als dat ik zo graag zou willen weten wat er nou is gebeurd rondom het afzwaaien van Harry en Meghan. Zo veel meisjesdromen over het vinden van een prins, maar zij die er daadwerkelijk eentje had gevonden rende twee jaar later met haar staart tussen de benen weg. Wat heeft de Queen gezegd? Wilde Harry al langer de gouden kooi verlaten? Hoe heeft het zover kunnen komen dat hij en William zo goed als gebroken zijn? Zouden ze elkaar nog spreken? En wat was Kate haar aandeel? Er zijn niet bijster veel vrienden met wie ik deze obsessie kan delen, maar ik heb één vriendin die net als ik geen genoeg kan krijgen van alles wat met Meghan te maken heeft. Met haar vier ik dan ook eens per jaar de Secret Royal Meghan Markle Obsession Day, onze eigen feestdag. Die valt op 19 mei, de trouwdatum van de Sussexes. Op deze dag kijken we de drie uur durende registratie van de Royal Wedding terug, compleet met champagne en hapjes. We zitten kirrend op de bank als we Idris Elba, James Cordon en George Clooney een onderonsje zien hebben, huilen al zodra Meghan St. George’s Chapel in loopt en kunnen eindeloos speculeren over hoe fantastisch het strikt geheime huwelijksfeest moet zijn geweest en wat er in de speeches is gezegd. ‘Stel je voor dat je daar bij was,’ zeggen we dan tegen elkaar.

Overigens lijkt het me, net als Meghan blijkbaar, afschuwelijk om echt te moeten leven als royal, niet in de laatste plaats omdat je dan huidkleurige panty’s moet dragen. Maar ik wil wel heel graag beste vriendinnen met haar worden en met een fles wijn roddelen over de Windsors, waarbij ik plechtig beloof mijn beste ‘stiff upper’ te bewaren en nooit iets door te vertellen. Dus Megs, bel me.

Foto: Lin Woldendorp

