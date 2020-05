Journalist en reisblogger Liesbeth Rasker (31) woont in Amsterdam met poes Disco en schrijft in VIVA over wat ze meemaakt.

Toen een vriendin zei dat ze me een uitnodiging kon sturen voor dating-app Raya, stond ik niet meteen te springen, want mijn succesratio op dating-apps is bedroevend laag. Maar toen ik na wat googelen las dat Channing Tatum, Ben Affleck, Trevor Noah en Joe Jonas er ook op te vinden zijn, was ik toch nieuwsgierig genoeg om het te proberen. Raya is dus een dating-app. Maar naar eigen zeggen accepteren ze maar acht procent van de mensen die een lidmaatschap aanvragen. En mede door dat exclusieve deurbeleid meldt menig beroemdheid zich aan. Er staan zo’n 100.000 mensen op een digitale wachtlijst en de vereisten om toegelaten te worden zijn tamelijk vaag. Naast een algoritme is er een wereldwijde commissie van honderden leden, en om die portiers voor je te winnen, moet je ergens heel goed in zijn, een bijzonder verhaal hebben en een ‘common bond’ voelen met de Raya community. In normalemensentaal betekent dat: wees rijk, knap en beroemd, heb veel Instagramvolgers en ken de juiste mensen. En als het even kan allemaal tegelijk. Na je aanmelding moet je wachten op het verlossende woord, wat volgens de site een paar dagen kan duren, maar ook een paar maanden. En er zijn er genoeg die nooit iets te horen kregen.

Je snapt dat mijn ego een gat in de lucht sprong toen ik een paar dagen later een melding kreeg dat mijn aanvraag was goedgekeurd. Want zo werkt het dan ook wel weer. Het eerste profiel dat ik zie, is van een schitterende man, type Chris Hemsworth, iets ouder dan ik, woonachtig in mijn stad. Ik maak een screenshot om naar m’n vriendin te sturen, maar word meteen digitaal op de vingers getikt. Want screenshots maken, dat is ten strengste verboden. Er verschijnt een melding dat mijn IP-adres wordt geregistreerd en dat het gedaan is met m’n lidmaatschap als ik dit nog een keer doe. Een bijna onmenselijke opgave, want als er iets duidelijk is na een paar minuten swipen, is het wel dat iedere man die voorbijkomt van ongekende schoonheid is. Ik zie wereldberoemde dj’s, een acteur uit een van de beroemdste sitcoms uit de tv-geschiedenis en stapels modellen. Ze wonen echter ook bijna allemaal in het buitenland en aangezien je maar een stuk of twintig profielen per dag mag bekijken, is de uiteindelijke lol die je ervan hebt tamelijk klein. Mijn score na twee weken op Raya zijn drie matches, waarvan ik met eentje drie berichten heen en weer heb gestuurd. Wel ben ik een paar mannen gaan volgen op Instagram in de hoop dat ze me terug zouden volgen en dat daar dan na een paar dm’s een geweldige liefde uit voort zou komen. Maar ook dat gebeurde niet. Vooralsnog heb ik het idee dat men Raya toch vooral gebruikt als statussymbool. M’n ego heeft er in elk geval een flinke boost van gekregen. En in tijden waarin je het vooral met jezelf moet zien te rooien, is dat best wat waard.

Foto: Lin Woldendorp

