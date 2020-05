Liesbeth Rasker: ‘Ik lik mijn vingers af bij kitten, boren, schuren, timmeren en schilderen’

Journalist en reisblogger Liesbeth Rasker (31) woont in Amsterdam met poes Disco en schrijft in VIVA over wat ze meemaakt.

Toen ik bijna dertien jaar geleden mijn huis kocht, stoorde ik me vanaf de eerste dag al aan het houtwerk dat niet alleen in slechte staat was, maar ook nog eens heel lelijk grijs geverfd. Maar goed, houtwerk schilderen is echt een hels karwei had ik me laten vertellen, met schuren en grondverf en ander gedoe. Ik had geen idee hoe dat moest, maar ook geen geld om het te laten doen, dus lang verhaal kort: de balken en vensterbanken zijn zo’n tien jaar lelijk en grijs geweest. Tot ik drie jaar geleden besloot dat het genoeg was geweest.

Ik had mezelf twee weken de tijd gegeven om alles te doen, maar was uiteindelijk een kleine twee maanden later pas klaar, want elke stap in het proces was nieuw. Al vloekend en tierend struikelde ik over de ene na de andere hindernis. Maar de aanhouder wint: aan het eind van de rit had ik schitterende balken en was al het houtwerk frisglanzend wit. Sindsdien ben ik tamelijk dol op klussen. Het heeft me zelfs de bijnaam ‘Klus’ opgeleverd bij vriendinnen. Waar zij gaan huilen als er een fotolijstje moet worden opgehangen, lik ik mijn vingers af bij kitten, schuren, boren, timmeren, schilderen en wat niet al. Nu we allemaal met veel tijd om handen binnen zitten, is het dan ook het ideale moment om al die lang uitgestelde klusjes op te pakken. Want klussen is hartstikke leuk, en wie zelf de losse eindjes in huis aan elkaar weet te knopen, blijft met een intens tevreden en trots gevoel achter. En ja, ook jij kan dat.

Om te beginnen moet je een beetje vertrouwen in jezelf hebben en je gezonde verstand gebruiken. Als je VIVA kunt lezen, ben je uitgerust met een goed functionerend stel hersens en zelfs als je geen kluservaring hebt, kun je vaak meer dan je in eerste instantie zelf denkt. Herhaal dit indien nodig regelmatig, net zolang tot je er zelf in gaat geloven. Vervolgens zoek je alles wat je niet weet of kunt uit op het internet (in het begin dus alles). Ik heb een eindeloze hoeveelheid YouTube-video’s bekeken en blogs gelezen over hoe je het best kunt verven, welke korrel je schuurpapier moet hebben, hoe je houtrot herstelt, waarom je niet zonder acryllaatkit kunt en welke plug of boor je voor welke muur nodig hebt. Als je eenmaal klaar bent voor de klus, is het zaak je goed voor te bereiden. Heb je alles in huis? Weet je wat in welke volgorde moet? Hou je er rekening mee dat dingen soms moeten drogen dan wel uitharden? Maak een planning en hou je hier ook aan. Tot slot: geef niet meteen op. Als iets niet direct lukt, smijt de boel dan niet woedend in de hoek, maar haal rustig adem, schenk een glas wijn in, en begin er eventueel morgen opnieuw aan. Voorlopig zit je toch nog wel even thuis, dus aan tijd geen gebrek. Zet ’m op. Ik weet zeker dat je het kunt.

