Blog Marjolijn: ‘Kleine jongens worden veel te snel groot’

Soms verbaas ik mijzelf. Afgelopen weken zijn we alle drie ziek geweest. Baby M. eerst met haar kuurtje, toen Mick weer een dag hele hoge koorts en natuurlijk was ik déze week de gelukkige.

Mick slaat zich er in een dag doorheen, maar bij mij werd het een keelontsteking en jawel: ook een kuurtje. Nu alleen nog snipverkouden en ik sta trots om me heen te kijken in Mick’s nieuwe jongenskamer. Dat heb ik toch maar weer even geflikt in m’n eentje!

Van baby naar grote jongen

Voor mij als moeder was deze verhuizing van Mick best een mijlpaal. Van de babykamer naar zolder, naar zijn eigen jongenskamer. Van ledikantje naar een eenpersoonsbed. Van lief naar stoer. Maar wat is het mooi geworden! De kamer leent zich er ook wel echt voor want Mick zit nu in de nok van het huis, die op zijn kamer zo’n vijf meter hoog is! Je las vorige keer al over mijn keuzestress, maar uiteindelijk ben ik gezwicht. Ik heb voor het bedhuisje van Manowoods gekozen.

Een huis in een huis

Het is niet normaal wat een geweldige reclametool Instagram is. Het komt vaak voor dat ik iets zie bij iemand en dat ook gewoon NU wil en moet hebben. Zo maakte ik ook kennis met het fenomeen van de bedhuisjes voor kids. De mooiste slaapkamers met deze bedjes komen voorbij op de hashtags die ik als bloggende moeder volg. Een echt handwerkbedje heb ik aangeschaft bij Manowoods. Een gepassioneerd stel zit er achter deze webwinkel en ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Toch is de shop razend populair. Ze maken de houten bedjes helemaal zelf. Compleet met lattenbodem wordt het aan de deur bezorgd en als je wil ook nog in elkaar gezet voor je. Er zijn verschillende typen bedjes. Hoewel ik het bedje met trap en glijbaan mega tof vind, ken ik ook mijn kind door en door. Dus heb ik daar uiteindelijk niet voor gekozen. Mick zou pertinent niet gaan slapen dat weet ik zeker. En omdat de overgang van ledikant naar eenpersoonsbed al een mijlpaal is voor hem (en voor mij), heb ik gekozen voor een bed dat hem toch een geborgen gevoel geeft: ‘Fuego’ in de kleur wit.

Toen het bedje aankwam was ik als een kind zo blij. Vol enthousiasme tilde ik de delen naar boven en ging ik, gewapend met accuboor, aan de slag. Hoe vastberaden ook, op een gegeven moment had ik toch extra handjes nodig, dus gelukkig kwam er een lieve collega eten die avond en kon ze me helpen.

Wow, wat ruikt de kamer lekker naar hout en handwerk! Ik had als kind deze kamer ook wel willen hebben. Nou ja, ik had Troetelbeertjesbehang, dat was ook cool, haha. Het fijne aan bedje Fuego is de omheining, waardoor Mick er in zijn drukke slaap niet uit kan rollen. Ook is het een huisje op de grond dus zonder pootjes, als hij dan al gekke moves heeft in zijn slaap, landt hij zacht. Ik had gelukkig ergens een kortingscode gevonden op Instagram en ik zag toevallig voorbij komen dat er dit weekend ook korting is op alle bedjes met de code ‘ Manomama’. Dus mocht dit blog je geïnspireerd hebben om aan de slag te gaan: grijp je kans!

Daar moeten accessoires bij!

Oké, het bedje staat, maar dan moet het nog een lieve en stoere kamer worden. Ik denk dat je ze wel kent, ik heb als wandbekleding gekozen voor muurstickers. Vijf meter de hoogte in behangen leek me niet handig. Kek Amsterdam heeft van die levensechte dierenstickers dus heb ik daar een compositie van aangebracht op een van de muren. Een vos, konijn, uil, hertje en heel wat vogeltjes houden Mick gezelschap. Voor het bed ligt, om het af te maken, een lekker kleed om op te spelen van IKEA. Dit kleed is overigens alleen online verkrijgbaar.

En als we het over stoer hebben, dan denk ik aan stoere grote jongensauto’s! Ik heb voor Mick een heel leuk dekbedovertrek uitgekozen met stoere werkauto’s van Studio Ditte. Hij is er echt blij mee en gaat met die kleine vingertjes iedere auto op het overtrek af. ‘Oh, mama, mooi! Auto!’ Dan smelt ik als moeder. Studio Ditte print de meest kleurrijke kinderdromen zoals raketten, auto’s, bloemen en robots op hun artikelen.

Eenmaal in zijn mooie bed moet je natuurlijk ook wel weten van wie dit mooie huisje is. Ook weer een Insta-find voor mij is Oh My Goody. Met alles in zwart wit vind je in deze webshop eigenlijk altijd wel wat leuks. Ik heb zelf gevraagd om een tekst voor een muursticker op Mick’s kamer: ‘Mick’s crib’. En op zijn lieve boekentafeltje in zijn leeshoekje heb ik ‘B is for books’ geplakt. Zo maak je van iets saais in een handomdraai iets custom made!

Deze kamer rockt de pan uit

En als er niet geslapen wordt, mag er natuurlijk lekker worden gespeeld. Ik heb het even volgehouden, maar kan als moeder niet meer achterblijven. Ik ben meegegaan in de hype die de balance boards teweeg hebben gebracht. Nu is er vaak maar één naam bekend, maar ik zou mezelf niet zijn als ik dan niet juist op zoek ging naar een andere, mooiere en in mijn ogen veiligere optie.

Mick speelt in zijn nieuwe kamer met de WeRock: een rocker board uit België. Dit board heeft in vergelijking met de andere spelers alleen maar voordelen. Het eerste wat Mick overkwam toen hij een tijd terug kennismaakte met de houten ‘wiebelplanken’ is dat die lieve kleine vingertjes eronder kwamen. Daar hebben de Belgen over nagedacht want bij hun boards zit daar een veiligheidsrand voor ingebouwd. Het grappige is dat bij de eerste keer spelen ik die vingertjes er weer onder zag gaan en er toen geen huilende Mick naar me toe kwam. Ook het formaat is fijner dan de andere boards vind ik, het is groter wat het voor de kleintjes makkelijker maakt om ermee te spelen. De WeRock heeft ook nog eens verschillende vormen, maar ik heb gekozen voor de ‘classic’. En je kunt er vilt onder bestellen in alle kleuren van de regenboog. In mijn blog lees je binnenkort de uitgebreide testresultaten van verschillende boards.

Nou, ik zit inmiddels lekker achterover met een dubbele cappuccino te genieten van wat ik heb gemaakt. En als ik iedere avond als we in zijn kamer komen hoor: ‘Oooohhh mama mooi maakt!’, dan vergeet ik die hele antibioticakuur en mijn keelpijn!

Marjolijn (37) is moeder van een zoon en een dochter. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien niet langer te wachten op de prins op het witte paard en koos ze voor het single moederschap. Voor VIVA Mama blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

