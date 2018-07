Blog Marjolijn: ‘De reis naar het moederschap was de meest indrukwekkende van mijn hele leven’

Op 31 december 2014, net voordat de klok twaalf uur sloeg bedacht ik me dat ik mijn leven drastisch wilde veranderen. Dat heb ik gedaan. Een jaar later beviel ik van mijn dierbaarste bezit. Mijn allerliefste Mick is nu alweer tweeënhalf. Ik vond het de meest mooie ervaring van mijn leven dus pakte door. In december 2017 kreeg ik mijn tweede kindje, een meisje: baby M. Ik heb een gezin, in m’n eentje!

Voor mijn werk reisde ik de hele wereld over, maar de reis naar het moederschap was de meest indrukwekkende van mijn hele leven. Deze avontuurlijke tocht deel ik hier de komende weken met jullie, omdat ik merk – aan mijn mailbox – dat er best veel single vrouwen zijn die willen weten hoe ik nou precies single moeder ben geworden.

Misschien heb ook jij die kinderwens en heb je net als ik geen man. Ik hoop écht dat je dan wat hebt aan mijn verhaal. De komende weken neem ik je mee vanaf het moment dat ik de beslissing maakte om er alleen voor te gaan, tot aan de geboorte van mijn tweede kindje.

‘HET WAS VOOR MIJ ONDENKBAAR DAT MIJN DIEPSTE WENS AAN MIJ VOORBIJ ZOU ZIJN GEGAAN.’

Je mag best weten dat ik van nature erg romantisch ben. Geloof het of niet, ik ben er nog zo een die gelooft in échte liefde. Maar ik heb ook zelf moeten ondervinden dat je het in de liefde niet altijd zelf kunt bepalen. Wat het op die bewuste oudejaarsavond in 2014 precies is geweest weet ik niet, maar het is voor mij nog steeds een bijzondere datum. Ik was bij mijn ouders, hief het champagneglas en zei: ‘Cheers to 2015!’ Wat niemand wist was dat ik in mijn gedachten al bij het moederschap en mijn kindje was. Ik wilde dit mijn hele leven zo graag. Het was voor mij ondenkbaar dat mijn diepste wens aan mij voorbij zou zijn gegaan. Ik ben me na de feestelijkheden direct gaan verdiepen in de mogelijkheden.

Shoppen bij de grootste spermabank ter wereld

Ik heb niemand verteld over mijn plannen totdat ik me volledig in had gelezen en exact wist hoe ik het kon realiseren. Allereerst kwam ik bij dure klinieken in Nederland terecht. Hier werd ik ondergedompeld in mooie verhalen. Een intakegesprek zou me al geld gaan kosten, de wachtrijen waren enorm. Het zou een proces gaan worden van jaren. En de verzekering? Die vergoedde natuurlijk niets. Ik bedacht me dat dat ook anders zou moeten kunnen. Ik las in de Volkskrant over de grootste spermabank ter wereld Cryos in Denemarken. Even googelen en ik belandde op een eigentijdse site terecht.

‘HET WOORD ‘RIETJE’ WAS INEENS NIET MEER VOOR DE RANJA’

Allerlei filmpjes kwamen me tegemoet. Mijn grote wens werd eigenlijk verwoord in ieder afzonderlijke filmpje. Hier moest ik zijn en ik ben direct gaan bladeren door donorprofielen. Ik las de succesverhalen en zag babyfoto’s. Het woord ‘rietje’ was ineens niet meer voor de ranja. Al snel kwam ik erachter dat er verschillende typen zaad beschikbaar waren. Deze heb je nodig voor de verschillende vormen van bevruchting. Van IVF tot IUI (intra-uteriene inseminatie) en van gewassen tot ongewassen zaad. Heel plastisch eigenlijk, maar er ging een wereld voor me open. Deze hele organisatie was zo open, eerlijk en duidelijk en dat past heel erg goed bij mij. Dit voelde goed. Ik kon met een paar clicks gewoon een rietje zaad bestellen. Dit vervolgens in laten vliegen wanneer ik het nodig had en ik kon alles zelf thuis uitvoeren. Ik dacht prompt aan ‘The Switch’ met Jennifer Aniston en Jason Bateman. Jennifer organiseerde daarin een ‘ bevruchtingsfeestje’ voor intimi. De inseminatie deed ze met een heuse ‘turkey baster’. Dat is zo’n heel groot pipet die ze in november altijd gebruikte om haar Thanksgiving turkey sappig te houden in de oven. Zo grappig!

Een kostbaar proces

De site van Cryos gaf me inzicht in wat er mogelijk was. Ik kon dus alles gewoon zelf doen. Een doe-het-zelf pakketje en hupsakee. Ik zette voor mijzelf op een rij wat er allemaal moest gaan gebeuren. Geld, dat had ik zeker nodig want ook al was dit voordeliger dan in de Nederlandse klinieken, het proces kost veel geld. Sparen, dus! Het invliegen is eigenlijk het duurst, je betaald gewoon letterlijk een retourvlucht Denemarken-Nederland. Timing was ook cruciaal. Dus de volgende stap was mijn ovulatie in kaart brengen. Ik schreef al eerder over mijn Clearblue tests, deze zijn echt superfijn. Ook errug prijzig, maar ach, alles kostte toch al een bak geld. Ik had ook kunnen temperaturen, maar ik ben zo’n type die dat continu vergeet. Maandelijks spoorde ik iedere 28 dagen een eisprong op. Ik was er klaar voor: ik had een regelmatige cyclus en wist precies wanneer ik m’n eisprong had.

Het volgende deel van mijn avontuur lees je over twee weken. En ondertussen lees je natuurlijk op The Single Mama mijn dagelijkse wel en wee.

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.