Marjolijn: ‘Bijna 37 weken zwanger en een keuken uitzoeken? Ja, waarom niet?’

Een paar weekjes verlof inmiddels en ik zou het redelijk rustig aan moeten doen. Doe ik in veel opzichten ook wel hoor, maar toch ben ik deze week wel lekker bezig geweest met de voorbereidingen voor een mega metamorfose van mijn benedenverdieping.

We wonen nu een paar jaar in een mooi ruim en best nieuw huis, met een flinke tuin. Vergeleken met het jaren twintig appartementje dat ik hiervoor had, middenin de stad, is het echt een droompaleis. Als je een nieuw huis koopt lijkt eerst alles mooier dan dat het in werkelijkheid is. ‘Jeeej er zit een vaatwasser in de keuken!’ ‘Wow een houten vloer, eindelijk!’

Uiteindelijk vind ik dan toch de keuken maar tuttig en totaal niet functioneel. En ik denk dat ik niet de enige moeder ben die zich ergert aan al die plastic meuk op je aanrecht van de kids. Flessen, papspenen, gewone spenen, anti-lekbekers etc. In mijn nieuwe keuken gaan die in ieder geval allemaal in een kastje, maar daar heb ik nu gewoonweg geen ruimte voor in mijn keuken.

En een houten vloer, die ik per se altijd wilde in mijn huis blijkt nu zo’n vreselijke tegenvaller. Een kwijlende golden retriever en bijna drie kleintjes kunnen heel veel vlekken en krassen bezorgen op je gekoesterde vloer. Daar kan geen onderhoudsbeurt tegenop. Dit soort dingen ervaar je pas als je er woont. Nu ben ik op een punt dat ik het echt aan wil pakken en mooi wil maken precies naar mijn eigen smaak.

‘Hoe ga ik dat doen: een nieuwe vloer en keuken met drie mini’s in huis?’

Dus deze week ben ik, na veel online gespeurd te hebben, fysiek op pad gegaan om keukens te bekijken. Een nieuwe keuken bezitten is iets waar ik veel zin in heb, het proces van een keuken kopen en laten plaatsen niet echt. Ik zie daar heel erg tegenop. Moet ik straks met drie kids en een hond het huis uit in die rommel?

‘Waar is Eigen Huis en Tuin als je ze echt nodig hebt?’

Je hoort altijd van die vervelende verkopers en dat je toch minstens 40% van de prijs af moet lullen. Vervolgens mist er altijd iets bij installatie en zit je veel langer in de zooi dan verwacht. Tenminste als je Google mag geloven verloopt het zo bij heel veel mensen. Kon ik het Eigen Huis en Tuin team maar tevoorschijn toveren en dat zij me konden helpen! Of VT Wonen, maarja die helpen alleen maar stelletjes en niet zo’n bijzonder stelletje dat in mijn huis woonachtig is helaas.

Ik laat me niet uit het veld slaan dus ik heb een aantal offertes liggen inmiddels en echt ook heel mooie keukens gezien. Ik neem direct de rest van de woonkamer mee in de verbouwing. Ik droom van die trendy stalen deuren met glas en een giet- of PVC-vloer, zodat ik me niet meer druk hoef te maken over wat er per dag allemaal op die vloer belandt. Dat betekent wel een hoop planwerk. Dus dat is wat me deze week zoal bezig heeft gehouden. Wat moet eerst en wat doe je op het allerlaatst?

Al met al moet ik toegeven dat ik de vervelende keukenverkoper deze week zeker ben tegengekomen. Maar ik heb ook met hele toffe verkopers om de tafel gezeten en viel het me dus in the end best mee. Stap een is gezet, ik weet inmiddels bij wie ik de keuken wil kopen. En ook de vloer heb ik zo goed als uitgekozen. Nu nog effe bevallen en dan pak ik de draad weer op voor een strakke planning. Heb je ondertussen leuke tips voor me? Let me know!