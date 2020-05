Marjolijn: ‘Ik wil geen partner maar een arts’

Door de hele coronacrisis merk ik dat ik steeds overal over nadenk. Dat kan over van alles gaan. De laatste tijd hoor ik vaker kreten als: ‘Ja we moesten nog wel aan jou denken, dat jij het allemaal alleen doet in deze moeilijke periode..’ Dan zeg ik: ‘Ja dat hoor ik wel vaker de afgelopen weken!’ Of ze vragen me of ik me niet eenzaam voel, zo opgesloten in huis 24/7 mét kinderen, maar zonder man. Maar deze mensen lijken te denken dat ik dan naast een partner ‘op zoek’ zou zijn naar een vader voor mijn kinderen. En dat ben ik zeker niet. Dit zijn mijn kinderen. Mijn ideale relatie zou nu zomaar een LAT-relatie kunnen zijn. Ieder zijn eigen plek, samen wanneer je wil en ja, natuurlijk leuk als iemand het goed kan vinden met mijn kindjes.

Toen ze me dat vroegen, over het wel of niet missen van een man in quarantainetijd, deed het me ineens denken aan zo’n twaalf jaar geleden. Ver voordat ik kinderen had. Ik was jarig en mijn twee beste vriendinnen vroegen me wat ik wilde hebben. Mijn antwoord was: ‘Ik wil een arts!’ Nou dat heb ik geweten. ’s Avonds gingen we uit en mijn cadeau was een t-shirt met daarop die exacte tekst ‘Ik wil een arts!’ Het had wel effect dat t-shirt. Van verongelijkte jongens die tegen me begonnen te praten: ‘Ik ben geen arts, maar ik ben wel echt heel leuk!’ Maar ook best wat medicijnenstudenten die een praatje kwamen maken. Gemiste kans dat ik daar geen gehoor aan heb gegeven, die studenten zijn nu vast ‘topdokters’! Maar waarom dan een arts vraag je je af? Ik heb een zwak voor mannen met een ongekend talent. Dat kan zijn als iemand geweldig muzikaal is en piano speelt als een bezetene. Maar ook zeker als iemand zo knap is (in zijn hoofd red.), zo gepassioneerd en getalenteerd dat hij mijn vader zijn leven teruggeeft door een geweldige openhartoperatie. Of alles op alles zet om het gevecht aan te gaan tegen kanker.

Als iemand zo’n talent heeft, dan ben ik al snel van slag. De geweldig knappe Italiaanse professor die mijn vader oplapte zit nog vers in mijn geheugen. De avond voor de operatie las ik tot diep in de nacht zijn hele cv en verschillende publicaties van zijn hand. Ik had, zoals een echte journalist betaamt, tot aan de bodem uitgezocht wie mijn vader zou opereren en of hij goed is in zijn vak. Het fascineerde me enorm. De volgende ochtend verzekerde ik mijn moeder: ‘Hij is een van de besten!’

Mijn zus vertelde me dat ze, toen ze jaren terug nog in het ziekenhuis werkte, moeite heeft met de arts-verpleegkundigencultuur die in het ziekenhuis heerst. De arrogantie van artsen, het soms volledig negeren of kleineren van verpleegkundigen kon ze moeilijk tegen. Ik denk zelf altijd dat je al arts wel een tikkeltje arrogant mág zijn. Niet iedereen kan wat jij kunt. Ik vind dat aantrekkelijk. Neemt niet weg dat het op díe manier zeker niet tof is. Maar volgens mij is die cultuur tegenwoordig niet meer zo aanwezig en worden verpleegkundigen juist enorm gewaardeerd. Maar goed, ik weet niet waar ik het over heb want ik werk niet in de zorg.

Maar als mij dus wordt gevraagd of het niet stil is op de bank ’s avonds dan is mijn antwoord: ‘Ja, en die stilte vind ik ook heerlijk. Dat neemt niet weg dat die stilte nog altijd op ieder moment op mag worden opgevuld door een arts, haha.

Over Marjolijn

Marjolijn (39) is moeder van Mick, dochter M. en baby W. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor VIVA.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man.