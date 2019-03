Marjolijn: ‘Het is geen hint naar de naam van baby drie, of toch wel? Je weet het niet hè’

Eigenlijk ben ik journalist. Ik werk al jaren niet meer in die functie, maar dat ik journalist zou worden was van kinds af aan al zo klaar als een klontje. Toen ik de afgelopen weken alweer stiekem aan het denken was over het geboortekaartje voor baby nummer drie, dacht ik aan een spreekbeurt die ik zo’n 25 jaar geleden hield.

‘Ik ben altijd al vindingrijk geweest, researchen zit in mijn bloed.’

Het was een boekbespreking van je favoriete kinderboek. Mijn favoriet was Marjolijntje Harlekijntje. Om de naam natuurlijk, je zag bijna nooit een boek met Marjolijn met IJ. Maar ook vanwege de illustraties. Die vond ik prachtig. Dus voor mijn spreekbeurt wilde ik net even wat extra’s doen. Ik fietste naar de lokale bieb en ging naar de boekenkast waar alle telefoongidsen van Nederland stonden. Ja, dat was in de tijd van de dikke papieren gidsen. De tijd zonder Google.

‘Ik was nog maar elf, maar toen al pakte ik de telefoon om een interview te houden’

Omdat ik wist dat de illustratrice, Monica Maas, uit Texel kwam zocht ik haar op. We kwamen vroeger zelf vaak op Texel en ik wist in welke plaats ze woonde. Gevonden! Ik noteerde het nummer en een uurtje later belde ik haar op. Ik vroeg of ik haar mocht interviewen voor mijn spreekbeurt en dat mocht. Ik kreeg ‘vanzelfsprekend’ een heel goed cijfer en ik had van Monica een heel pakket opgestuurd gekregen.

‘Een bijzonder geboortekaartje voor mijn laatste kindje is een grote wens van mij’

Toen ik Mick aan het voorlezen was uit zijn favoriete boekje van Bobbi bedacht ik me: ‘Bobbi is ook van Monica!’ Dit voelde voor mij zo bijzonder, dat ik nu met mijn zoontje aan het lezen was uit een boekje dat zo prachtig geïllustreerd is door mijn ‘idool’ van vroeger. Ik besloot Monica een mail te sturen en haar te vragen of ze mijn laatste geboortekaartje zou willen illustreren. Omdat ik toch best een heel bijzonder gezin heb, wil ik graag een bijzonder kaartje. Een kaartje dat niemand heeft.

‘Ze had zelfs mijn kaartje van twee jaar geleden bewaard om haar te bedanken voor het interview!’

Monica zei direct: ‘Ja!’ Hoe gaaf is dat? Ik krijg voor baby drie een geboortekaartje in de stijl van Bobbi. Bobbi het beertje, waarvan ik weet dat vele moeders met mij dit boekje heel graag aan hun kids voorlezen. Dat is toch wel heel bijzonder en ik ben haar zo ontzettend dankbaar. En als je de boekjes niet kent dan ken je de kaartjes van Hallmark wel, want iedereen kent Bobbi. Er zijn inmiddels meer dan veertig boekjes in de reeks verschenen, het beertje bestaat al meer dan vijftien jaar.

‘Zou ik hiermee hinten naar de naam van mijn derde kindje?’

En nee, het kaartje van Bobbi is geen hint naar de naam van baby drie, of toch? Je weet het niet hè 😉 Het eindresultaat zie je komende zomer terug. En vanavond? Dan kiest Mick natuurlijk weer voor een Bobbi boekje. Bobbi wordt grote broer is momenteel favoriet, maar ook het nieuwste boekje Bobbi naar de tandarts is momenteel heel populair bij hem. In mijn blog schrijf ik overigens over dit leuke nieuwe boekje. Je kunt het winnen, dus kom even kijken zou ik zeggen!

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor VIVA.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

