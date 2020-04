Marjolijn: ‘Niet alleen de horeca, maar ook de kunstenaars verdienen onze steun!’

Ik weet nog goed dat toen ik van de middelbare school kwam, ik heel graag de opleiding fotografie wilde doen aan de KABK in Den Haag. Vol zenuwen ging ik met mijn map met foto’s naar een introductiedag. Genadeloos werd ik afgemaakt door een van de docenten daar. Achttien jaar was ik en oprecht heel erg gekwetst door zijn reactie. Jaren later heb ik bij toeval een tijdje op kantoor gewerkt op diezelfde academie. En wist ik achteraf welke docent dit is geweest en hoe hij in het docententeam lag. Achteraf bleek het bad timing voor mij, want ik weet dat ik er oog voor heb.

“Van fotograaf naar journalist, het was niet de bedoeling, maar uiteindelijk de juiste keuze voor mij!”

Uiteindelijk ben ik journalist geworden en gebruik ik mijn fotografie in mijn huidige werk als communicatieadviseur nog maar wat vaak. Dat er meer mensen zijn zoals ik, die in hun eigen creativiteit geloven bewijst Esther Gemser. Ik zie via Instagram dagelijks van alles voorbijkomen. Niet ongewoon is het voor mij om te denken: ‘Dat móet ik hebben’. Zo ook bij de schilderijen van Esther. Ik ben steeds meer aan het genieten van creatieve interieuraccounts en ik moet en zal een Esther Gemser in mijn nieuwe woonkamer hebben.

“Een succesvolle kunstenares zonder opleiding aan de kunstacademie. Deze vrouw flikt dat gewoon!”

Esther heeft nooit aan de kunstacademie gestudeerd, maar is een zeer succesvolle kunstenares. Ze heeft het zichzelf van kleins af aan aangeleerd. Kleuren mengen, diepte creëren, contrasten en zich een kenmerkende schildertechniek eigengemaakt. Vanuit haar studentenkamer in Utrecht verkocht ze haar eerste schilderijen. Ik vind het geweldig als iemand gaat voor haar eigen geluk. Overtuigd is van haar kunnen en een sprong in het diepe waagt. Nu wordt ze gefeatured bij &C en VT Wonen om maar wat namen te noemen.

“In crisistijden als deze hebben kunstenaars een duwtje in de rug nodig!”

Je kunt ontzettend lang naar een schilderij van Esther kijken en ontdekt dan steeds een nieuwe kleur in een weelderig, maar ook stoer palet van roze, geel, groen, paars, blauw en wit. En in tijden als deze verdienen kunstenaars zoals Esther een digitale pluim. Want het is in deze sector momenteel zwaar. Heel zwaar om aan je centjes te komen.

Ik heb me voorgenomen om tijdens haar toffe Instagramactie een schilderij aan te schaffen. Op dit moment deelt ze iedere dag een juweeltje in haar verschillende stijlen van schilderen. Die ‘dag-schilderijen’ kun je dan aankopen. Hoe leuk is dat? Als je geen fysieke tentoonstelling van je werk kunt organiseren, in verband met de drukte en beperkte ruimte, dan doe je het toch gewoon zo?

En ik kan wel wat vrolijkheid en kleur gebruiken! Met angst en beven zie ik uit naar 21 april, wat zal het gaan worden: kids weer naar school of een verlenging van de maatregelen?

Over Marjolijn

Marjolijn (39) is moeder van Mick, dochter M. en baby W. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor VIVA.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man.