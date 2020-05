Marjolijn: ‘Ik shop erop los tijdens deze crisis’

“Met een kleedje op de rommelmarkt? Ik ga liever met mijn digitale kleedje op Marktplaats zitten!”

Koningsdag, ik heb er persoonlijk weinig mee. Hoewel, ik zou wel graag een keer alle ouwe speelgoedmeuk van de kids op een kleedje gooien en verkopen. Maar ja, met drie kids erbij wordt dat lastig. Dus dat het dit jaar anders was – op deze dag waarop half Nederland op zijn kop staat – vond ik persoonlijk niet een heel groot gemis.

Desalniettemin ben ik wel met een digitaal kleedje de ‘marktplaats’ opgegaan. Want eens in de zoveel tijd denk ik altijd: ‘Wat zou ik eens kunnen verkopen?’ Dan is het weer een kast en dit keer was het mijn kinderwagen. Ja ik weet het, die had ik toch nog maar net. Maar wat moet ik nou nog met die babywieg? Mijn lieve Baby W. cruist al geruime tijd mee in een zitje en hij vindt het heerlijk! Die extra onderdelen staan stof te vangen totdat ik de complete wagen kan verkopen over een paar jaar. Maar dan krijg je er veel minder voor. Dus daar heb ik niet op gewacht. Hopsakee weg ermee. ‘Oude’ grijze eruit en een leuke, vrolijke erin. Ik ben vast niet de enige die in deze tijden een gelukje kan halen uit een nieuwe aanwinst. Ik shop erop los tijdens deze crisis. Wat dat betreft is deze crisis slecht voor m’n portemonnee en voor plan om m’n zwangerschapskilo’s eraf te krijgen…

“Mijn ouders zeggen altijd: Wat bij Mar in haar kop zit, zit niet in haar kont!”

Anyhow, als ik iets in mijn hoofd haal, dan moet het ook altijd direct! Dus binnen een week had ik de ‘oude’ voor een mooie prijs verkocht. Hij was tenslotte nog geen jaar jong. En dat gaf me de mogelijkheid om een mooie nieuwe aan te schaffen, maar dan zonder alle babyspullen erbij. Ik heb een hele toffe zwarte duokinderwagen voor de twee jongsten aangeschaft. Met okergele zonnekapjes en een heeeele grote boodschappenmand voor mama. Kijk eens hoe deze wagen letterlijk van de weg straalt!

Tekst gaat verder onder foto.

Als ik het geel beu ben, wissel ik de kap gewoon met een ander mooi kleurtje. Ik heb drie kids en ik heb nu drie kinderwagens gehad. Ik heb dus de nodige testritjes achter de rug! Ik kan alle ouders aanbevelen: laat je bij het kopen niet verleiden door mooie verkooppraatjes of een gratis voetenzak, maar kijk naar wat jij belangrijk vindt. Kijk naar de wendbaarheid. Kijk naar het merk: is het een echt wandelwagenmerk met ervaring óf een merk dat net de markt komt verkennen? Kijk naar het gewicht en naar de ruimte voor boodschappen. Maak dan pas je keuze.

En voor een duowagen, ik heb het vaker gezegd, moet je op nog meer dingen letten. Mijn advies: koop nooit een duowagen met zitjes naast elkaar, dan komen de kids de Kruidvat en Zeeman niet ongeschonden door. Koop nooit een duowagen waarbij de wieg met de opening tegen de wind inrijdt: dan heb je een baby met een stijve nek. Check of je met de duowagen ook alleen met de baby kunt wandelen, zonder het tweede zitje.

Ik besef me overigens dat de meeste gezinnen vaak gewoon een wagen kopen en het daarbij houden. Ik ben altijd al zo geweest dat ik iets dan weer heel goed op Marktplaats verkoop om dan iets nieuws terug te kopen. Daar krijg ik gewoon een kick van. Maar zeg nou zelf, dat is toch ook super? In mijn geval heeft ieder kind steeds een nieuwe wagen gehad. Wie kan dat nou zeggen? En ik heb er steeds geen geld bij hoeven leggen, dat is toch een koningsdagkleedje 2.0?

Over Marjolijn

Marjolijn (39) is moeder van Mick, dochter M. en baby W. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor VIVA.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man.